Fas - Güney Afrika: 0-2 | MAÇ SONUCU (ÖZET)

Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Stade Laurent Pokou'da Fas ile Güney Afrika karşı karşıya geldi. Galatasaray forması giyen Faslı futbolcu Hakim Ziyech'in sakatlığından dolayı kadroda yer almadığı maçta Güney Afrika, mücadeleyi 2-0 kazandı. Güney Afrika'ya galibiyeti getiren golleri 57'nci dakikada Sekotori Evidence Makgopa ve 90+5'inci dakikada Teboho Mokoena kaydetti. Fas'ta Achraf Hakimi 85'inci dakikada penaltı atışından yararlanamazken, Sofyan Amrabat 90+4'üncü dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda oynanan 8 karşılaşmanın ardından adını çeyrek finale yazdıran ekipler belli oldu. Çeyrek finalde eşleşmeler şu şekilde:

2 Şubat Cuma:

20.00 Nijerya - Angola

23.00 Demokratik Kongo Cumhuriyeti - Gine

3 Şubat Cumartesi:

20.00 Mali - Fildişi Sahili

23.00 Yeşil Burun Adaları - Güney Afrika