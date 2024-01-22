Haberler Futbol TFF'den şike iddiaları hakkında açıklama!

TFF'den şike iddiaları hakkında açıklama!

Son dakika spor haberi: TFF'den Rapid Wien-Slovacko maçında hakemlerin şike yaptığı yönündeki iddialar hakkında açıklama geldi. TFF'den yapılan duyuruda, söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edildiği belirtildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 16:18 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 Pazartesi 16:25
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TFF'den şike iddiaları hakkında açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Antalya Belek'te Rapid Wien ile Slovacko arasında oynanan hazırlık maçını yöneten Türk hakemlerin yasadışı bahis yaptığına yönelik dış basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

İşte o açıklama...

"18 Ocak Perşembe günü Antalya Belek'te kamp yapmakta olan Avusturya'nın Sk Rapid Wien ve Çekya'nın 1. FC Slovacko kulüpleri arasında oynanan hazırlık maçı ile ilgili iddialar üzerine açıklama yapılma gereği duyulmuştur.

Türkiye'de yapılan bu hazırlık maçı ile ilgili iki kulüpten ve ülke federasyonlarından Türkiye Futbol Federasyonu'na herhangi bir izin başvurusu yapılmamıştır.

TFF'ye ilgili ülke federasyonlarından ve iki kulüpten herhangi bir başvuru yapılmadığından söz konusu müsabaka TFF'nin bilgisi dışında oynanmıştır.

Bu nedenle söz konusu müsabaka FIFA Uluslararası Maçların Düzenlenmesi Talimatı kapsamı dışında olduğundan, "onaylanmış hazırlık maçı statüsü" bulunmaması nedeniyle maça TFF tarafından hakem ataması da yapılmamıştır.

Yapılan incelemede söz konusu maçı yöneten kişinin, geçerli hakem lisans vizesi olmadığı ve TFF bünyesinde faal olarak hakemlik yapmadığı tespit edilmiştir.

Söz konusu maç ile ilgili gerekli hukuki süreç başlatılmıştır."

DİĞER
TRABZONSPOR RAKİBİ KİM OLDU? Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi ile Trabzonspor’un son 16 turu rakibi ortaya çıktı!
Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı
F.Bahçe'de Fred şoku! Sakatlığı...
Derbi zaferi sonrası transfer bombası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kulüp temsilcileri eşleşmeleri değerlendirdi!
Baba ile oğul aynı takımda!
İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?
NAMAZ VAKİTLERİ İSTANBUL | 22 Ocak
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den şike iddiaları hakkında açıklama! TFF'den şike iddiaları hakkında açıklama! 16:18
Kulüp temsilcileri eşleşmeleri değerlendirdi! Kulüp temsilcileri eşleşmeleri değerlendirdi! 16:15
Transfer planı değişti! Fred sonrası flaş karar Transfer planı değişti! Fred sonrası flaş karar 16:05
Baba ile oğul aynı takımda! Baba ile oğul aynı takımda! 15:59
Fransızlar Boey'un imza tarihini açıkladı! Fransızlar Boey'un imza tarihini açıkladı! 15:37
Fenerbahçe Beko'da şok sakatlık! Fenerbahçe Beko'da şok sakatlık! 15:19
Daha Eski
F.Bahçe transferi açıkladı! 1 aylığına... F.Bahçe transferi açıkladı! 1 aylığına... 15:13
G.Saray'dan 2 yıldıza 30 milyon euro! G.Saray'dan 2 yıldıza 30 milyon euro! 14:51
Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Antalyaspor maçı ne zaman? 14:45
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası 14:42
Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman? Galatasaray - Bandırmaspor maçı ne zaman? 14:38
F.Bahçe'de Fred şoku! Sakatlığı... F.Bahçe'de Fred şoku! Sakatlığı... 14:35