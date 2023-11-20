Cebelitarık - Hollanda maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | EURO 2024 Elemeleri

Cebelitarık - Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

EURO 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. 10. haftada Cebelitarık ile Hollandakozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cebelitarık - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CEBELİTARIK - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cebelitarık - Hollanda maçı 21 Kasım Salı günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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