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LÜKSEMBURG TÜRKİYE CANLI İZLE | Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Kadınlar Uluslar Ligi

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi C grubu 3. maçında A Milli Kadın Futbol Takımı'mız, Lüksemburg'a konuk olacak. Gruptaki ilk iki maçından galibiyetle dönen millilerin maçının yayın saati, canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 22:32
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LÜKSEMBURG TÜRKİYE CANLI İZLE | Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | UEFA Kadınlar Uluslar Ligi

UEFA Kadınlar Uluslar Ligi'nde A Milli Kadın Futbol Takımımız, C Grubu 3. maçına çıkmaya hazırlanıyor. Lüksemburg ile kozlarını paylaşacak olan ay-yıldızlı ekip, ilk karşılaşmasında Gürcistan karşısında 3-0; ikinci maçında ise Litvanya'ya 2-0 üstünlük sağlamıştı. Peki Lüksemburg - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

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TÜRKİYE - LİTVANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANCAK?

Türkiye-Litvanya maçı 27 Ekim Cuma günü, Emile Mayrisch Stadı'nda, saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI KADROSU

Kaleciler:Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Gamzenur Yaman (Galatasaray A.Ş.),Fatma Şahin (Beylerbeyi SK)

Defans:Didem Karagenç (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Gülbin Hız (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), Eda Karataş (Galatasaray A.Ş.), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K)

Orta Saha / Forvet:Ebru Topçu (Galatasaray A.Ş.), Busem Şeker (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Rojin Polat (Sydney University Soccer Football Club), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin ( MSV Duisburg), Elif Keskin (Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı), Birgül Sadıkoğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K), Derya Arhan (Beylerbeyi SK), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatan Spor), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı), Benan Altıntaş (Galatasaray A.Ş.)

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