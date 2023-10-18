İngiltere 3 - 1 İtalya (MAÇ SONUCU) İngiltere geriden gelerek kazandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İngiltere ile İtalya karşı karşıya geldi.
Wembley Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında İtalya, Scamacca ile 1-0 öne geçti.
İngiltere, 32. dakikada Harry Kane ile penaltıdan skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda ev sahibi İngiltere, Marcus Rashford ile 57. dakikada skoru 2-1'e getirdi.
77. dakikada Harry Kane, kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek farkı ikiye çıkardı. Mücadeleyi İngiltere 3-1 kazandı.
Bu galibiyetle puanını 16'ya yükselten İngiltere, bitime 2 maç kala şampiyonaya gitmeyi garantiledi. 10 puanda kalan İtalya ise 3. sıraya geriledi.