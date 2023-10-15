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Senegal - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglere verilen arada hazırlık maçları sürüyor. Senegal ile Kamerun, kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Senegal - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 15:37 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2023 Pazar 15:50
Senegal - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Senegal - Kamerun maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan devam ederken, hazırlık maçları da sürüyor. Senegal ile Kamerun kritik maçta karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili birçok bilgi araştırılıyor ve merak ediliyor. Özellikle maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detaylar araştırılıyor. Peki, Senegal - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SENEGAL - KAMERUN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Senegal - Kamerun maçı 16 Ekim Pazartesi günü saat 21:30'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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