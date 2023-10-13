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ATEŞ KUŞLARI 28 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 28 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

atv'nin sevilen dizisi Ateş Kuşları 28. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Her bölümü ile büyük beğeni toplayan Ateş Kuşları, yeni bölümde büyük heyecan vadediyor. İşte Ateş Kuşları 28. yeni bölüm fragmanı ve detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 13:31 Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2023 Cuma 13:50
ATEŞ KUŞLARI 28 BÖLÜM FRAGMAN İZLE - Ateş Kuşları 28 bölümde neler olacak? | atv canlı izle

ATEŞ KUŞLARI dizisi tüm bölümleri için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI 28. bölüm fragmanı izle

atv ekranlarından izleyiciyle buluşan Ateş Kuşları dizisi, 28. bölümüyle ekranlara gelecek. Dizinin ekranlara gelecek olan 28. bölümünde neler yaşandığı merak ediliyor. İşte Ateş Kuşları 28. bölüm bilgileri...

ATEŞ KUŞLARI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Ben hak etmediğimi sevdim"

Kara hayata tutunabilecek mi?

Ölmek için yaşamış birinin elinden ölümü çekip alırsanız ne olur? Kara, yaşaması için ona bir sebep vermek isteyen Gülayşe'nin uzattığı eli, tutacak mı?

Altı köksüz yeniden bir arada

Kara, Köksüzler'in yüreğinde bıraktığı yarası hala kanasa da, şimdi içinde Ali'den bir parça taşır. Ve sonunda ondan aldıkları canı zorla geri veren kardeşleriyle yüzleşir. Bu hesaplaşma geleceğe dair umut verir ancak 23 yıllık yaranın izinin geçmesi ne kadar sürer?

Bir yanında Hüma, öbür yanında savcı Sare

Zıpkın'ın, Sare'ye sarılmaları ama bir yandan da Hüma'nın peşinden koşması soru işaretleri yaratır. Zıpkın bir an önce kararını vermelidir çünkü sevgiye ihanet sokak çocuğu raconuna aykırıdır!

''Ben hak etmediğimi seviyorum!''

Gülayşe'nin bir başkasıyla nikahlı görmek Barbar'ı gerçeklerle yüzleştirir. Bu durum sabrını zorlarken bir türlü söz geçiremediği kalbini de alır, Nizam amcasıyla dertleşmeye gider. Ancak Gülayşe'nin Çatal ile hesaplaşmasına engel olmasıyla Barbar'ın sabır taşı çatlar. Delirmiş bir Barbar neler yapabilir?

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