KOLOMBİYA URUGUAY maçı hangi kanalda? Kolombiya - Uruguay maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Kolombiya - Uruguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Uruguay maçı hangi kanalda? Kolombiya - Uruguay maç ne zaman?

KOLOMBİYA - URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA? KOLOMBİYA - URUGUAY MAÇ NE ZAMAN?

Kolombiya - Uruguay maçı12 Ekim Çarşamba günü saat 23:30'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.