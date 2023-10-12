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KOLOMBİYA URUGUAY maçı hangi kanalda? Kolombiya - Uruguay maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Kolombiya - Uruguay maçı hangi kanalda? Kolombiya - Uruguay maç ne zaman?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 15:50
KOLOMBİYA URUGUAY maçı hangi kanalda? Kolombiya - Uruguay maç ne zaman? | Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri

Kolombiya - Uruguay maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Kolombiya ile Uruguay karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kolombiya - Uruguay maçı hangi kanalda? Kolombiya - Uruguay maç ne zaman?

KOLOMBİYA - URUGUAY MAÇI HANGİ KANALDA? KOLOMBİYA - URUGUAY MAÇ NE ZAMAN?

Kolombiya - Uruguay maçı12 Ekim Çarşamba günü saat 23:30'da oynanacak. Müsabakanın yayıncısı bulunmuyor.

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