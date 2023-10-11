EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başlıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında 12 Ekim Perşembe günü deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftası, 12 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 7. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında 12 Ekim Perşembe günü deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek.

Elemelerde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:

12 Ekim Perşembe:

D Grubu:

19.00 Letonya-Ermenistan

21.45 Hırvatistan-Türkiye

A Grubu:

21.45 İspanya-İskoçya

21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç

E Grubu:

21.45 Arnavutluk-Çekya

21.45 Faroe Adaları-Polonya

I Grubu:

21.45 Andorra-Kosova

21.45 Belarus-Romanya

13 Ekim Cuma:

F Grubu:

19.00 Estonya-Azerbaycan

21.45 Avusturya-Belçika

B Grubu:

21.45 Hollanda-Fransa

21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan

J Grubu:

21.45 İzlanda-Lüksemburg

21.45 Portekiz-Slovakya

21.45 Lihtenştayn-Bosna Hersek

14 Ekim Cumartesi:

C Grubu:

16.00 Ukrayna-Kuzey Makedonya

21.45 İtalya-Malta

H Grubu:

16.00 Kuzey İrlanda-San Marino

19.00 Slovenya-Finlandiya

21.45 Danimarka-Kazakistan

G Grubu:

19.00 Bulgaristan-Litvanya

21.45 Macaristan-Sırbistan