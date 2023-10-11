EURO 2024 Elemeleri'nde 7. hafta heyecanı başlıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu altıncı maçında 12 Ekim Perşembe günü deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nin (EURO 2024) 7. haftası, 12 Ekim Perşembe günü oynanacak maçlarla başlayacak.
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 7. haftasında, 22 karşılaşma oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında 12 Ekim Perşembe günü deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.
Grubun diğer maçında ise aynı gün Letonya ile Ermenistan karşılaşacak. D Grubu'nun bir diğer takımı Galler ise haftayı bay geçecek.
Elemelerde 7. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
12 Ekim Perşembe:
D Grubu:
19.00 Letonya-Ermenistan
21.45 Hırvatistan-Türkiye
A Grubu:
21.45 İspanya-İskoçya
21.45 Kıbrıs Rum Kesimi-Norveç
E Grubu:
21.45 Arnavutluk-Çekya
21.45 Faroe Adaları-Polonya
I Grubu:
21.45 Andorra-Kosova
21.45 Belarus-Romanya
13 Ekim Cuma:
F Grubu:
19.00 Estonya-Azerbaycan
21.45 Avusturya-Belçika
B Grubu:
21.45 Hollanda-Fransa
21.45 İrlanda Cumhuriyeti-Yunanistan
J Grubu:
21.45 İzlanda-Lüksemburg
21.45 Portekiz-Slovakya
21.45 Lihtenştayn-Bosna Hersek
14 Ekim Cumartesi:
C Grubu:
16.00 Ukrayna-Kuzey Makedonya
21.45 İtalya-Malta
H Grubu:
16.00 Kuzey İrlanda-San Marino
19.00 Slovenya-Finlandiya
21.45 Danimarka-Kazakistan
G Grubu:
19.00 Bulgaristan-Litvanya
21.45 Macaristan-Sırbistan