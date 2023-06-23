Futbolda yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. Türk futbolunun marka değerini artırmak için çalıştıklarını belirten Büyükekşi, önemli mesajlar verdi. 6 ayda futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşeceğini belirten Büyükekşi, "Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika lig yapılarını düzenleyen bir firma ile iş birliği protokolü imzaladık. Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig ile Türkiye Kupası'nın format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturacağız. Marka değeri, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artıracağız" ifadelerini kullandı.

169 OYLA SEÇİLDİ

202 delegenin katılım gösterdiği genel kurulda 191 delege oy kullandı. 169'unu almayı başaran Mehmet Büyükekşi, yeniden başkan seçildi.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ

İbrahim Burkay

Yusuf Günay

Yalçın Orhan

Alkın Kalkavan

Hamit Altıntop

Müslüm Özmen

Volkan Can

Ali Düşmez

Erman Kalkandelen

Ramazan Üçdan

Agah Ruşen Çetin

Mustafa Eröğüt

Şafak Müderrisgil

Haluk Kalyoncu

DENETLEME KURULU ASİL ÜYE LİSTESİ

İsmail Gerçek

İrfan Karakaş

Osman Arslan

Selim Doğan

Ali Büyükasar

TÜRK FUTBOL MODELİ OLUŞACAK

Mehmet Büyükekşi, yıl sonundaki 'Büyük Futbol Çalıştayı' ile Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ve yol haritasının kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Futbol akademileri projesini hayata geçirdiklerini vurulayan Büyükekşi, "Alt yapılarda Türk futbol modelini oluşturuyoruz. Avrupa'da ve Türkiye'de birçok kulübün akademilerini ziyaret ettik. Double Pass şirketiyle anlaştık. Kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma imkanı getirdik. Milli Takımlarımız 10 yıl içerisinde kendi havuzundan yıldız oyuncu üretecek. Kulüpler de yetiştirdiği oyuncular sayesinde transfer ihtiyacını azaltacak" dedi.