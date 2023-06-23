Futbolda yeni dönem

Türkiye Futbol Federasyonu Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na tek aday olarak giren Mehmet Büyükekşi 4 yıllığına yeniden başkan seçildi. Türk futbolunun marka değerini artırmak için çalıştıklarını belirten Büyükekşi, önemli mesajlar verdi. 6 ayda futbol ailesinin tüm taraflarıyla görüşeceğini belirten Büyükekşi, "Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika lig yapılarını düzenleyen bir firma ile iş birliği protokolü imzaladık. Süper Lig, 1. Lig, 2. ve 3. Lig ile Türkiye Kupası'nın format ve fikstür yapısını birlikte yeniden oluşturacağız. Marka değeri, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artıracağız" ifadelerini kullandı.
169 OYLA SEÇİLDİ
202 delegenin katılım gösterdiği genel kurulda 191 delege oy kullandı. 169'unu almayı başaran Mehmet Büyükekşi, yeniden başkan seçildi.
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TÜRK FUTBOL MODELİ OLUŞACAK
Mehmet Büyükekşi, yıl sonundaki 'Büyük Futbol Çalıştayı' ile Türk futbolunun kısa, orta ve uzun vadeli stratejileri ve yol haritasının kamuoyu ile paylaşılacağını söyledi. Futbol akademileri projesini hayata geçirdiklerini vurulayan Büyükekşi, "Alt yapılarda Türk futbol modelini oluşturuyoruz. Avrupa'da ve Türkiye'de birçok kulübün akademilerini ziyaret ettik. Double Pass şirketiyle anlaştık. Kulüplerimize stopaj iadelerini altyapı için kullanma imkanı getirdik. Milli Takımlarımız 10 yıl içerisinde kendi havuzundan yıldız oyuncu üretecek. Kulüpler de yetiştirdiği oyuncular sayesinde transfer ihtiyacını azaltacak" dedi.