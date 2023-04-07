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U12 İzmir Cup CANLI İZLE | U12 İzmir Cup ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Son dakika spor haberleri... Altınordu Futbol Kulübü'nün düzenlediği Uluslararası U12 İzmir Cup start aldı. Organizasyona Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi tanınmış kulüpler katılıyor. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2023 Cuma 12:12
U12 İzmir Cup CANLI İZLE | U12 İzmir Cup ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Altınordu Futbol Kulübü'nün "Dünya İzmir'de Buluşuyor" mottosuyla 7-9 Nisan'da düzenleyeceği Uluslararası U12 İzmir Cup'ta heyecan yeniden başladı. 7-8-9 Nisan tarihlerinde Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleşecek turnuvaya 22 ülkeden 72 takım ve yaklaşık bin 500 sporcu katılacak.

Organizasyonla çocukların spor yapmaya teşvik edilmesi ve dünyanın dört bir yanından gelen yaşıtlarıyla eğlenceli vakit geçirmeleri amaçlanıyor.

Bunun yanında 12 yaş altı yetenekli çocukların keşfedilmesine ve kariyerlerinde büyük bir adım atmalarını sağlamalarına olanak veren önemli turnuva İzmir'in uluslararası düzeyde tanınmasına büyük katkı sağlayacak. Organizasyonda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yanı sıra Bayern Münih, Athletic Bilbao, Juventus, PSG, Ajax, Porto gibi tanınmış kulüpler yer alacak.

PODOLSKI DE İZMİR CUP'TA

Süper Lig'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lukas Podolski, formasını giydiği Gornik Zabrze'ye destek vermek için Altınordu'nun düzenlediği U12 İzmir Cup'ı yerinde takip edecek.

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