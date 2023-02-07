Flamengo 2-3 El-Hilal (MAÇ SONUCU-ÖZET)

FIFA'ya bağlı 6 konfederasyonun şampiyonları ile ev sahibi kontenjanından bir takımın katıldığı 2022 Kulüpler Dünya Kupası, Flamengo-El-Hilal yarı final maçıyla devam etti.

Mücadelede, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi'nde sezonun tamamlanmamasından dolayı bir önceki senenin şampiyonu olarak kupaya katılması kararlaştırılan El-Hilal (Suudi Arabistan) ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Brezilya ekibi Flamengo karşılaştı.

Maçın 4. dakikasında Salem Al Dawsari'nin penaltı golüyle 1-0 öne geçen El-Hilal, Pedro dos Santos'un golüne engel olamadı ve Flamengo, skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında El-Hilal, Salem Al Dawsari'nin ikinci penaltı golüyle 2-1 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Flamengo'da penaltıya sebebiyet veren Gerson Santos da Silva ilk yarının uzatma dakikalarında ikinci sarı sonrası kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda 70. dakikada Luciano Martin ile bir gol daha bulan El-Hilal, 3-1 öne geçti. Flamengo'da Pedro Guilherme dos Santos, maçın uzatma dakikalarında bulduğu gol ile farkı bire indirse de maçı El-Hilal 3-2 kazanarak finale kaldı.

Yarı finaldeki diğer mücadele, İspanya'nın Real Madrid ekibiyle Mısır temsilcisi El Ehli yarın karşı karşıya gelecek.

2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'ta Rabat'taki Prens Moulay Abdellah Stadı'nda yapılacak final maçıyla sona erecek.