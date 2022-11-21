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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) adaylıklarına dair konuştu. İşte o sözler...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:28 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 13:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2023 Avrupa Futbol Şampiyonası açıklaması!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2028) ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) için, "Türkiye'nin organizasyon becerisi zaten tüm dünyanın malumu. Türkiye artık talep eden değil talep edilen bir ülke. O yüzden kendimize güveniyoruz" ifadelerini kullandı.

İşte o sözler...

"Türkiye'nin organizasyon becerisi zaten tüm dünyanın malumu. Türkiye artık talep eden değil talep edilen bir ülke. O yüzden kendimize güveniyoruz"

"Türkiye olarak hem dünyada en modern ve en yeni statlarımızla, hem teknik açıdan güçlü yönlerimizle, hem kapasitemizle bu organizasyonların en iyisini düzenleyeceğimizden şüphemiz yok"

"Dünya Kupası'nda her zaman favori göstermek kolay geldi. Brezilya, Arjantin ve Uruguay her zaman damga vurmuştur. Bunlar daha ilk maçlar. Buradan bir tespit yapabilmek, şu favoridir demek kolay bir iş değil."

"Milli takımımız şu anda daha gençleşmiş bir takım ve farklı bir havası var. Bu havayla da inşallah devamlı kendini toparlaması ve önümüzde maçlardan da başarıyla çıkması özgüven artıracaktır."

(A Spor)

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