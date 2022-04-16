Didier Drogba'nın Fildişi Sahili Futbol Federasyonu için başkanlık adaylığı resmen onaylandı

Ülkemizde bir dönem Galatasaray forması da giyen dünyaca ünlü eski forvet Didier Drogba, Fildişi Sahili Futbol Federasyonu başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı.

Drogba'nın adaylığı seçim kurulu tarafından resmen onaylandı. Bu arada Sory Diabate ve Idriss Diallo'nun adaylıkları da onaylanırken Yatte Ellele Jean-Baptiste, Arnaud Aka ve Laurent Kouakou'nun başvurusu reddedildi. 23 Nisan'da gerçekleştirilecek seçimde Drogba'nın iki rakibi olacak.

Fildişi Sahili'nin yerel medyasına göre Drogba bu seçimde favori değil. Efsane ismin kulüplerden yeteri kadar destek görmediği de belirtildi.