FFP’de yeni dönem

UEFA İcra Komitesi, İsviçre'nin Nyon kentindeki toplantısında yeni UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik kurallarında düzenlemeye gittiğini duyurdu. Gelecek haziran ayından itibaren kulüplerin elde ettiği gelirlerin %70'ini (transfer ücretleri, oyuncu maaşları, menajer ücretleri) harcayabileceği ifade edildi. Kulüplerin uyum sağlaması için üç yıl içinde kademeli geçişin sağlanacağı bildirildi. Ayrıca kabul edilebilir sapma üç yılda 30 milyondan 60 milyon euro'ya yükseldi. Kurallara uymayacak kulüplere cezalar verileceği açıklandı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, "Futbol endüstrisinde yaşanan değişim, pandeminin ekonomiye kaçınılmaz etkisi finansal sürdürülebilirlik için reformları zorunlu kıldı" şeklinde konuştu.