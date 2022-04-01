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2022 Dünya Kupası grupları belli oldu! Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası grup kuraları çekildi! 2022 Dünya Kupası ne zaman?

Son dakika - 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar, Katar'ın Doha kentinde gerçekleştirilen kura çekimiyle belli oldu. Turnuvaya katılacak son 3 takım play-off'lar sonrası kesinleşecek. Katar'ın ev sahibi kontenjanıyla doğrudan katıldığı ve A Grubu'nda yer aldığı 2022 Dünya Kupası'nda yer alan 32 takım, 8 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 19:03 Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2022 Cuma 20:55
2022 Dünya Kupası grupları belli oldu! Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası grup kuraları çekildi! 2022 Dünya Kupası ne zaman?

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar çekilen kurayla belirlendi.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen ve İngiliz aktör Idris Elba ile gazeteci Reshmin Chowdhury'nin sunuculuğunu üstlendiğini kura çekiminin açılışında konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve FIFA Başkanı Gianni Infantino, turnuvada mücadele eden takımlara başarı diledi.

Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı Cafu ve Alman Lothar Matthaus'un yanı sıra Jay-Jay Okocha, Tim Cahill, Adel Ahmed MalAllah, Ali Daei, Bora Milutinovic ve Rabah Madjer'in katıldığı kura çekiminin ardından gruplar şöyle oluştu:

A GRUBU:

Katar
Ekvador
Senegal
Hollanda

B GRUBU

İngiltere
İran
ABD
Galler - İskoçya & Ukrayna maçının galibi

C GRUBU

Arjantin
Suudi Arabistan
Meksika
Polonya

D GRUBU

Fransa
Peru - Birleşik Arap Emirlikleri & Avustralya maçının galibi
Danimarka
Tunus

E GRUBU

İspanya
Almanya
Japonya
Costa Rica - Yeni Zelanda maçının galibi

F GRUBU

Belçika
Kanada
Fas
Hırvatistan

G GRUBU

Brezilya
Sırbistan
İsviçre
Kamerun

H GRUBU

Portekiz
Gana
Uruguay
Güney Kore



Şampiyonada, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

Grup maçları, 21 Kasım-2 Aralık tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın açılış maçında A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador karşılaşacak.

Dünya Kupası, 18 Aralık'taki final maçıyla sahibini bulacak.

RESMİ MASKOT TANITILDI!

Katar 2022 Dünya Kupası'nın resmi maskotu La'eeb, Doha'da gerçekleştirilen kura çekimi öncesi tanıtıldı. La'eeb Arapça'da "süper yetenekli oyuncu" anlamına geliyor.



2022 DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında oynanacak. Kupada gruplarını ilk iki sırada tamamlayan ülkeler, adlarını son 16 turuna yazdıracak.

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