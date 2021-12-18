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Derbili baslangıç

Kadın Futbol Süper Ligi’nde ilk hafta maçında 15.00’te Beşiktaş ile F.Bahçe karşılaşacak.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Derbili baslangıç
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde derbi heyecanı yaşanacak. A Grubu'nda Beşiktaş Vodafone ile Fenerbahçe bugün karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Mücadeleyi hakem Neslihan Muratdağı yönetecek. Beşiktaş geçen sezonu şampiyon olarak tamamladı. Yönetim kurulunun kararıyla sezon başında kurulan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı ise tarihindeki ilk resmi maça çıkacak. Fenerbahçe gibi Galatasaray da kadın futbol takımını sezon başında kurdu. Sezon başında bu takımların da kurulmasıyla üç kulüp arasındaki derbi heyecanı kadın futbolunda da yaşanacak. Günün maçları şöyle: 12.00: 1207 Antalya-Karadeniz Ereğli, İlkadım Belediyesi-Dudullu, 13.00: Ankara BŞB-Kireçburnu, KaragümrükÇaykur Rize, Altay-Fatih Vatanspor, Kocaeli-Ataşehir.
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