SPOR HABERİ - Kylian Mbappe bir pandanın vaftiz babası oldu! "Kendimi çocuk gibi hissediyorum"

Biri dünyaca ünlü futbolcu Mbappe diğeri olimpiyat şampiyonu dalgıç Zhang Jiaqi. İkilinin sporcu olmak dışında artık yeni bir ortak noktaları daha var. İkisi de vaftiz ebeveyni oldular. Ebeveynliklerini üstlendikleriyse iki panda. Paris Saint-Germain kulubünde top koşturan Kylian Mbappe ile Çinli Olimpiyat Şampiyonu dalgıç Zhang Jiaqi, Fransa'da üç aylık iki pandanın vaftiz ebeveyni ilan edildi. Bunun için Beauval Hayvanat Bahçesinde tören düzenlendi.

Fransız futbolcu Mbappe, nesli tükenmekte olan pandaları koruma görevini üstlendiği için kendini şanslı hissettiğini söyledi. Mbappe: "Bugün kendimi bir çocuk gibi hissediyorum. 100 gün önce doğan bu iki pandadan birisinin vaftiz babası olduğum için şanslıyım ama aynı zamanda nesli tükenme riski altındaki bu hayvanları koruma projesinin bir parçası olmak büyük bir sorumluluk"

Üç aylık pandaların anne ve babası, 2012 yıllında Çin'den 10 yıllığına ödünç olarak Fransa'ya verilmişti. Pandaların Fransa'ya gelişi, Paris ve Pekin arasındaki diplomatik ilişkileri geliştirme çabasının bir sembolü olarak kabul edilmişti.