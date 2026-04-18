Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

İstanbul'un iki köklü camiası, Süper Lig'de kalabilmek adına sezonun belki de en stresli 90 dakikasına çıkıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sezon genelinde yaşadığı savunma zafiyetlerini bu maçta taraftar desteğiyle aşmak niyetinde. 20 puanla ligin son sıralarına demir atan ev sahibi için beraberlik yeterli olmayabilir. İkas Eyüpspor ise Süper Lig'de tutunma savaşı veriyor. Atila Gerin yönetimindeki konuk ekip, 22 puanla ateş hattının tam ortasında.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Babicka, Larsson, Serginho.

İkas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Claro, Anıl, Umut Meraş, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Charles Raux Yao, Metehan, Umut Bozok.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 14.30'da yapıldı.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.