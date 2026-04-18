CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı CANLI | Trendyol Süper Lig CANLI MAÇ

Süper Lig’de 20 puanla 18. sırada yer alan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, 22 puanla 17. basamakta bulunan İkas Eyüpspor’u konuk ediyor. Her iki takım için de bu mücadele, küme düşme hattından kurtulma yolunda 6 puanlık bir değer taşıyor. Geçtiğimiz hafta TÜMOSAN Konyaspor deplasmanından 3-0’lık mağlubiyetle dönen Karagümrük, evinde kazanıp rakibini altına almak isterken; Eyüpspor ise Samsunspor yenilgisinin yaralarını bu derbiyle sarmayı hedefliyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2026 14:24
İstanbul'un iki köklü camiası, Süper Lig'de kalabilmek adına sezonun belki de en stresli 90 dakikasına çıkıyor. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, sezon genelinde yaşadığı savunma zafiyetlerini bu maçta taraftar desteğiyle aşmak niyetinde. 20 puanla ligin son sıralarına demir atan ev sahibi için beraberlik yeterli olmayabilir. İkas Eyüpspor ise Süper Lig'de tutunma savaşı veriyor. Atila Gerin yönetimindeki konuk ekip, 22 puanla ateş hattının tam ortasında.

İŞTE MAÇIN İLK 11'LERİ

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladenovic, Kranevitter, Bartuğ, Verde, Babicka, Larsson, Serginho.

İkas Eyüpspor: Jankat, Calegari, Claro, Anıl, Umut Meraş, Legowski, Baran Ali, Taşkın, Charles Raux Yao, Metehan, Umut Bozok.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'in 30. haftasındaki Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı 18 Nisan Cumartesi günü oynanıyor.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Kritik mücadelenin başlama vuruşu saat 14.30'da yapıldı.

FATİH KARAGÜMRÜK-EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
