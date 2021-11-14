Haberler Futbol Kylian Mbappe Henry'yi geçti!

Kylian Mbappe Henry'yi geçti!

Fransa'nın dünya yıldızı Kylian Mbappe, milli takımıyla şov yapmaya devam ediyor. Fransa Kazakistan maçında 32 dakikada 3 gol birden atan genç yıldız, 36 yıl sonra ülkesi adına bir ilke imza attı. Mbappe, 1985'te Dominique Rocheteau'dan sonra Fransa adına hat-trick yapan ilk futbolcu oldu. Mbappe ayrıca Fransa formasıyla 22 gole ulaşan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu. Daha önce Thierry Henry 25 yaşındayken bunu başarmıştı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2021 Pazar 09:20
Kylian Mbappe Henry'yi geçti!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Fransa, Kazakistan'ı konuk ederken Kylian Mbappe maça damga vurdu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kylian Mbappe 32 dakikada hat-trick yaptı.

Fransız yıldız 6. dakikada perdeyi açarken 12. dakikada skoru 2-0'a getirdi. 32. dakikada ise üçüncü golünü kaydetti.

Kylian Mbappe böylece Fransa adına ilk kez hat-trick yaptı. Ayrıca yıldız futbolcu 36 yıl sonra ülkesi adına bir ilke imza attı. NTV Spor'un haberine göre Mbappe, 1985'te Dominique Rocheteau'dan sonra Fransa adına hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Mbappe ayrıca Fransa formasıyla 22 gole ulaşan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu. Daha önce Thierry Henry 25 yaşındayken bunu başarmıştı.

DİĞER
Destan’ın başrol oyuncusu Ebru Şahin: Sınırlarımı zorlamak bana iyi geliyor
Bunu yapan emeklilikte yüksek maaş alır! Eğer emeklilik dilekçesini 2022’de verirseniz…
SON DAKİKA
Anasayfa Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Trabzonspor