Kylian Mbappe Henry'yi geçti!

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Fransa, Kazakistan'ı konuk ederken Kylian Mbappe maça damga vurdu.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Kylian Mbappe 32 dakikada hat-trick yaptı.

Fransız yıldız 6. dakikada perdeyi açarken 12. dakikada skoru 2-0'a getirdi. 32. dakikada ise üçüncü golünü kaydetti.

Kylian Mbappe böylece Fransa adına ilk kez hat-trick yaptı. Ayrıca yıldız futbolcu 36 yıl sonra ülkesi adına bir ilke imza attı. NTV Spor'un haberine göre Mbappe, 1985'te Dominique Rocheteau'dan sonra Fransa adına hat-trick yapan ilk futbolcu oldu.

Mbappe ayrıca Fransa formasıyla 22 gole ulaşan en genç futbolcu unvanının da sahibi oldu. Daha önce Thierry Henry 25 yaşındayken bunu başarmıştı.