Alt liglerden haberler (02.09.2021)

TFF 1. Lig ekibi Kocaelispor, 16. transfer bombasını Mevlüt Erdinç'le patlattı. Son olarak K.Gümrük'te oynayan 34 yaşındaki milli futbolcuyla 2 yıllık imza atıldı. Tecrübeli forvet, geçen sezon 32 maçta 3 gol, 1 asist yaptı.

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, yönetimdeki istifa sürecinin ardından 17 Eylül'de yeniden kongre kararı aldıklarını söyledi. Uz, "Daha güçlü bir ekip, yapı ve planlama yapmak istiyoruz. Biz yönetim olarak tekrar adayız" dedi.

Altınordu, Konya'yla sözleşmesi sona eren 30 yaşındaki stoper Volkan Fındıklı ile 1+1 yıllık imza attı. İzmir ekibinin dış transferdeki dördüncü takviyesi olan Fındıklı, sakatlığı nedeniyle geçen sezon 2 maçta oynayabildi.

2. Lig'in iddialı ekiplerinden Hekimoğlu Trabzon, TFF 1. Lig'de Ümraniye'den Yunus Emre Gedik'le 1+1 yıllık imza attı. Geçen sezon kiralık olarak Şanlıurfaspor'da forma giyen 22 yaşındaki sol bek, 28 maçta 4 gol attı.