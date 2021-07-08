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Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Gelişim Ligi

Süper Lig U19 Gelişim Ligi'nde heyecan dorukta! Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Spor izle...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2021 Perşembe 14:43
Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | U19 Gelişim Ligi

Genç yıldız adayları sahneye çıkıyor. Süper Lig U19 Gelişim Ligi finallerinde Galatasaray ile Kasımpaşa U19 takımları kozlarını paylaşacak. Maçın detayları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY U19 - KASIMPAŞA U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray U19 - Kasımpaşa U19 maçı 8 Temmuz Perşembe günü saat 20:00'de A Spor'da canlı yayınlanacak.

GALATASARAY BEŞİKTAŞ'I 4 GOLLE GEÇTİ

Galatasaray U19 takımı, Beşiktaş'ı normal süresi 2-2 biten karşılaşmada 4-2 yenerek yarı finale yükseldi.

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