Haberler Futbol Son dakika spor haberi: Copa America maçı öncesi corona virüsü şoku! Venezuela'da 12 pozitif vaka

Son dakika spor haberi: Copa America maçı öncesi corona virüsü şoku! 'da 12 pozitif vaka

Son dakika spor haberi: Copa America futbol turnuvasının açılış maçında ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Venezuela'da futbolcu ve teknik ekip içindeki 12 kişide corona virüsü tespit edildi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 14:33 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 14:55
Son dakika spor haberi: Copa America maçı öncesi corona virüsü şoku! Venezuela'da 12 pozitif vaka

Copa America futbol turnuvasının açılış maçında ile karşılaşacak 'da futbolcu ve teknik ekip içindeki 12 kişide yeni tip corona virüsü (Covid-19) tespit edildi.

Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, turnuva öncesi yapılan rutin kontrollerde oyuncuları ve teknik ekibinde 12 kişinin sonucunun pozitif çıktığı ve bu vakaların karantina altında tutulduğu belirtildi.

Brezilya basınında yer alan haberlerde, 12 vakadan 8'ini oyuncuların oluşturduğu ve Venezuela'nın kadrosunda yer alan yedek oyuncuların, 14 Haziran Pazartesi TSİ 00.00'da Brezilya ile oynanacak açılış maçına yetiştirilmesi için çaba sarf edildiği vurgulanıyor.

Konu hakkında bilgilendirilen (CONMEBOL) ise maçın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin henüz bir açıklamada bulunmadı.

'de salgın nedeniyle ertelenen turnuvanın ev sahiplerinden 'da şiddetli protestolar, 'de ise Covid-19 salgını nedeniyle iki ülke turnuvadan çekilmiş ve turnuvanın Brezilya'da düzenleneceği, geçen ay sonunda duyurulmuştu.

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