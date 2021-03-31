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Yöneticilerin suçu

Ligde bu sezon takımlar 29 kez hoca değiştirdi. , ve bu konu hakkında konuştu.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2021 Salı 23:15 Güncelleme Tarihi: 31 Mart 2021 Çarşamba 06:50
Yöneticilerin suçu

Teknik adam kıyımında 'nın zirvesine çıkan 'de bunun nedenleri masaya yatırıldı. Avrupa'nın 5 büyük liginde 33 çalıştırıcının ayrıldığı dönemde Süper Lig'de 29 hocanın gönderilmesi eleştirildi. Eski Trabzon Başkanı , "Yöneticiler mesuliyetten kaçıyor" derken, eski Kayseri Başkanı , "Yöneticilerin koltuk sevdası yüzünden bolca hoca değişiyor" dedi. Teknik adam ise, "Kulüpler bir sezonda en fazla iki hocayla çalışmalı" önerisinde bulundu.

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