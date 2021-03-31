Yöneticilerin suçu

Teknik adam kıyımında Avrupa'nın zirvesine çıkan Süper Lig'de bunun nedenleri masaya yatırıldı. Avrupa'nın 5 büyük liginde 33 çalıştırıcının ayrıldığı dönemde Süper Lig'de 29 hocanın gönderilmesi eleştirildi. Eski Trabzon Başkanı Sadri Şener, "Yöneticiler mesuliyetten kaçıyor" derken, eski Kayseri Başkanı Erol Bedir, "Yöneticilerin koltuk sevdası yüzünden bolca hoca değişiyor" dedi. Teknik adam Mustafa Kaplan ise, "Kulüpler bir sezonda en fazla iki hocayla çalışmalı" önerisinde bulundu.