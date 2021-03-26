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Son dakika spor haberi: 'dan tarihi başarı! İlk defa 'na katılacaklar

Son dakika spor haberleri... , rakibi 'yı 1-0 mağlup ederek tarihinde ilk defa 'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2021 Cuma 07:25
Son dakika spor haberi: Gambiya'dan tarihi başarı! İlk defa Afrika Uluslar Kupası'na katılacaklar

ülkesi , 'yı 1-0 mağlup ederek tarihte ilk defa (AFCON) turnuvasına katılmaya hak kazandı.

'da düzenlenecek 2022 AFCON turnuvası elemelerinde Gambiya'nın Akrepler adı verilen takımı ile Angola'nın Palancas Negras isimli takımı, Gambiya'daki 'nda karşılaştı. Maçın 62'nci dakikasında Gambiya'nın oyucusu 'in golüyle takımın 2022 AFCON turnuvasındaki yeri belirlendi.

Gambiya tarihte ilk defa AFCON turnuvasına katılmaya hak kazanırken , , , ve da elemeleri geçti.

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