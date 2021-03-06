Son dakika spor haberleri | Khabib'den flaş itiraf! İşte Cristiano Ronaldo'nun en büyük korkusu

OĞLUNUN YERİNE GEÇMESİNİ İSTİYOR Khabib Nurmagomedov sözlerini "Ronaldo bana oğlunun onun yerine geçmesini istediğini söyledi. Ancak oğlunun bunu başaramayacağından korkuyor" ifadeleriyle sürdürdü.

AÇLIK VE İRADE Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr'ın motivasyon kaynağının eksik olduğundan endişelendiğini dile getiren Khabib, "Cristiano çocukken yalnızca bir çift krampona sahip olmayı hayal ettiğini söyledi. Ancak şu an oğlu her şeye sahip. Oğlunun aynı açlığı, iradeyi hissetmeyeceğinden korkuyor. Her şeye sahip olduğunuzda doğru motivasyonu bulmak zordur" şeklinde konuştu.