Son dakika spor haberleri | Khabib'den flaş itiraf! İşte Cristiano Ronaldo'nun en büyük korkusu

AÇLIK VE İRADE

Ronaldo'nun oğlu Cristiano Jr'ın motivasyon kaynağının eksik olduğundan endişelendiğini dile getiren Khabib, "Cristiano çocukken yalnızca bir çift krampona sahip olmayı hayal ettiğini söyledi. Ancak şu an oğlu her şeye sahip. Oğlunun aynı açlığı, iradeyi hissetmeyeceğinden korkuyor. Her şeye sahip olduğunuzda doğru motivasyonu bulmak zordur" şeklinde konuştu.