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Son dakika spor haberleri | Khabib'den flaş itiraf! İşte 'nun en büyük korkusu

ekiplerinden forması giyen , dünyaca ünlü dövüşçü Khabib Nurmagomedov'a flaş bir itirafta bulundu. ile mesajlaştıklarını belirten Khabib, konuşmalarının detaylarını da aktardı. İşte dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun en büyük korkusu...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2021 Cumartesi 10:14
Son dakika spor haberleri | Khabib'den flaş itiraf! İşte Cristiano Ronaldo'nun en büyük korkusu

Ringlerden emekli olan dünyaca ünlü eski UFK dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, ile ilgili bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

Son dakika spor haberleri | Khabib'den flaş itiraf! İşte Cristiano Ronaldo'nun en büyük korkusu

Khabib, katıldığı programda 'nun oğlu hakkında endişe duyduğunu söyledi.

Son dakika spor haberleri | Khabib'den flaş itiraf! İşte Cristiano Ronaldo'nun en büyük korkusu

ile sık sık konuştuklarını vurgulayan Khabib Nurmagomedov, "Onunla sürekli sohbet ediyoruz. Sık sık mesajlaşıyoruz. Son konuşmamızda motivasyon kaynakları hakkında konuştuk" dedi.

Son dakika spor haberleri | Khabib'den flaş itiraf! İşte Cristiano Ronaldo'nun en büyük korkusu

OĞLUNUN YERİNE GEÇMESİNİ İSTİYOR

Khabib Nurmagomedov sözlerini " bana oğlunun onun yerine geçmesini istediğini söyledi. Ancak oğlunun bunu başaramayacağından korkuyor" ifadeleriyle sürdürdü.

Son dakika spor haberleri | Khabib'den flaş itiraf! İşte Cristiano Ronaldo'nun en büyük korkusu

AÇLIK VE İRADE

'nun oğlu 'ın motivasyon kaynağının eksik olduğundan endişelendiğini dile getiren Khabib, "Cristiano çocukken yalnızca bir çift krampona sahip olmayı hayal ettiğini söyledi. Ancak şu an oğlu her şeye sahip. Oğlunun aynı açlığı, iradeyi hissetmeyeceğinden korkuyor. Her şeye sahip olduğunuzda doğru motivasyonu bulmak zordur" şeklinde konuştu.

Son dakika spor haberleri | Khabib'den flaş itiraf! İşte Cristiano Ronaldo'nun en büyük korkusu

RONALDO DAHA ÖNCE AÇIKLAMIŞTI

Daha önce bu konu hakkında basınına demeç veren , "Bu dünyada her şeyin kolay olduğunu düşünüyorlar. Yaşam kalitesi, evler, arabalar, giysinler... Her şeyin kucağına düştüğünü düşüyorlar. Tüm çocuklara ve oğluma bunun tersini aşılamaya çalışıyorum. Bunların, yalnızca yetenekle elde edilmediğini aktarmaya çalışıyorum" demişti.

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