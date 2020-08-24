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24 Ağustos 2020, Pazartesi
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Juve'den dev hamle: Ronaldo - Messi

Juve'den dev hamle: Ronaldo - Messi

Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük projesi bu yaz tamamlanabilir Ronaldo’yu elinde bulunduran Çizme temsilcisi Messi için teklifini hazırlıyor.

Bu döneminde yer yerinden oynayacak... Her şey, 'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 'e 8-2 kaybetmesiyle başladı. Katalan devinde bu hezimet sonrası hoca değişikliğine giderken, mutsuz olduğunu her defasında dile getirdi. Yönetime gitmek istediğini belirten Arjantinli yıldızın durumu belirsiz. Bu gelişmeleri Avrupa'nın mali yönden güçlü kulüpleri de dikkatli şekilde izliyor. Bunlardan biri de . İtalyan devi, Lionel Messi'nin Barça'dan ayrılması durumunda bu transferde pole pozisyonunda yer alıyor. 'yu kadrosunda bulunduran Juve, Lionel Messi'yi de alarak tarihinin gelmiş geçmiş en iyi hücum hattını kurmayı planlıyor. İtalyan temsilcisi bunu başarabilirse pazarlama olarak da rekorlar kırmayı düşünüyor. Ronaldo ve Messi'nin forma satışlarından tarihi gelir bekleniyor. Arjantinli futbolcunun Barcelona ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.

  1. 24.8.2020
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