Juve'den dev hamle: Ronaldo - Messi
Dünya futbolunun gelmiş geçmiş en büyük projesi bu yaz tamamlanabilir Ronaldo’yu elinde bulunduran Çizme temsilcisi Messi için teklifini hazırlıyor.
Bu transfer döneminde yer yerinden oynayacak... Her şey, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 kaybetmesiyle başladı. Katalan devinde bu hezimet sonrası hoca değişikliğine giderken, Lionel Messi mutsuz olduğunu her defasında dile getirdi. Yönetime gitmek istediğini belirten Arjantinli yıldızın durumu belirsiz. Bu gelişmeleri Avrupa'nın mali yönden güçlü kulüpleri de dikkatli şekilde izliyor. Bunlardan biri de Juventus. İtalyan devi, Lionel Messi'nin Barça'dan ayrılması durumunda bu transferde pole pozisyonunda yer alıyor. Cristiano Ronaldo'yu kadrosunda bulunduran Juve, Lionel Messi'yi de alarak futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi hücum hattını kurmayı planlıyor. İtalyan temsilcisi bunu başarabilirse pazarlama olarak da rekorlar kırmayı düşünüyor. Ronaldo ve Messi'nin forma satışlarından tarihi gelir bekleniyor. Arjantinli futbolcunun Barcelona ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.
- 24.8.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juve'den dev hamle: Ronaldo - Messi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.