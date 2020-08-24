Juve'den dev hamle: Ronaldo - Messi

Bu transfer döneminde yer yerinden oynayacak... Her şey, Barcelona'nın Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e 8-2 kaybetmesiyle başladı. Katalan devinde bu hezimet sonrası hoca değişikliğine giderken, Lionel Messi mutsuz olduğunu her defasında dile getirdi. Yönetime gitmek istediğini belirten Arjantinli yıldızın durumu belirsiz. Bu gelişmeleri Avrupa'nın mali yönden güçlü kulüpleri de dikkatli şekilde izliyor. Bunlardan biri de Juventus. İtalyan devi, Lionel Messi'nin Barça'dan ayrılması durumunda bu transferde pole pozisyonunda yer alıyor. Cristiano Ronaldo'yu kadrosunda bulunduran Juve, Lionel Messi'yi de alarak futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi hücum hattını kurmayı planlıyor. İtalyan temsilcisi bunu başarabilirse pazarlama olarak da rekorlar kırmayı düşünüyor. Ronaldo ve Messi'nin forma satışlarından tarihi gelir bekleniyor. Arjantinli futbolcunun Barcelona ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor.