Halı Saha Futbol Federasyonu'ndan corona virüsü kuralları! - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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'ndan corona virüsü kuralları!

Halı Saha Futbol Federasyonu'ndan corona virüsü kuralları!

, Gençlik ve yayımladığı esaslara göre tesislerde herhangi bir riskin yaşanmaması adına uygulanacak 16 maddeyi açıkladı.

Buna göre temizliği düzenli yapılacak. HFF, tesislere ulaşımda toplu taşıma yerine bisiklet veya özel araçların kullanılması tavsiyesinde bulundu.

Ayrıca soyunma odaları ve duşlar da kullanıma açık olmayacak. Hastalıkla ilgili belirti gösterecek kişilerin hastaneye taşınmadan önce bekletileceği bir izolasyon odası da hazır bulundurulacak. Tesislerde ekipmanlar da kişiye özel olacak.

  1. 03.08.2020
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