Bayram Bektaş: Alanyaspor ve Kayserispor'dan resmi teklif almadım
Son günlerde adı Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ile anılan teknik direktör Bayram Bektaş, yaptığı açıklamada iki kulüpten de resmi bir teklif almadığını kaydetti.
Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor ile adı geçen Teknik Direktör Bayram Bektaş, iki kulüpten de henüz resmi bir teklif almadığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iki kulüpten de resmi teklif almadığını vurgulayarak, "Şu an beklemedeyim. Lige dönmek istediğimi belirttim. Milli takımdan ayrıldım. Konuşuluyor ancak şu an için resmi bir şey yok. Alanyaspor'da Erol hoca ayrıldı. Teklif gelirse bundan sonra gelir" şeklinde konuştu.
- 03.08.2020
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Yorum
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Bayram Bektaş: Alanyaspor ve Kayserispor'dan resmi teklif almadım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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