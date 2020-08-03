Bayram Bektaş: Alanyaspor ve Kayserispor'dan resmi teklif almadım - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
03 Ağustos 2020, Pazartesi
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: ve 'dan resmi teklif almadım

Bayram Bektaş: Alanyaspor ve Kayserispor'dan resmi teklif almadım

Son günlerde adı ve Aytemiz ile anılan , yaptığı açıklamada iki kulüpten de resmi bir teklif almadığını kaydetti.

ve Aytemiz ile adı geçen , iki kulüpten de henüz resmi bir teklif almadığını açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde A Milli Futbol Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılan Teknik Direktör Bayram Bektaş, Kayserispor ve Aytemiz Alanyaspor iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, iki kulüpten de resmi teklif almadığını vurgulayarak, "Şu an beklemedeyim. Lige dönmek istediğimi belirttim. Milli takımdan ayrıldım. Konuşuluyor ancak şu an için resmi bir şey yok. Alanyaspor'da Erol hoca ayrıldı. Teklif gelirse bundan sonra gelir" şeklinde konuştu.

  1. 03.08.2020
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