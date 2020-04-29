Feda zamanı

Spor dünyasına ağır bir darbe indiren koronavirüs sonrası oluşan ekonomik kriz nedeniyle futbol otoriteleri de çeşitli önlemler aramaya başladı. Kulüplerin ekonomik durumlarının iç açıcı olmadığını belirten teknik direktör İrfan Buz, görüşlerini şöyle ifade etti: "Bu süreç kolay olmayacak. Buna feda sezonları da diyebiliriz. Futbolcu ve teknik adam da feda edecek." Çok büyük ücretlerin ödendiği transfer politikasının unutulması gerektiğini vurgulayan Buz, "Gençlerimize fırsat yaratmalı, onları yetiştirerek zorlu rekabete hazırlamalıyız" yorumunu yaptı.

SABIR GÖSTERİLMESİ GEREKİYOR

Kulüplerın transfer politikasının değişmesi gerektiğinin altını çizen Buz, "Kısa vadede şampiyonluk beklentisi içine girilmeden, kulübü finansal anlamda destekleyerek feda sezonlarına gidilebilir. Türkiye'de maalesef yeterli sabır gösterilmiyor. Transferlerde saçma sapan rakamlar ortaya çıkıyor. Transfer politikası çok iyi sürdürülmeli. Yabancılarla ilgili scouting'i iyi yapmamız gerekiyor. Doğru futbolcuyu bulup ucuza alacaksınız. Bu fırsatları değerlendirdiğimiz takdirde önümüzdeki yıllarda Türk futbolunun istenilen yerde olacağını düşünüyorum" diye konuştu.