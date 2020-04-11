Chicharito 'adaletsizlik' vurgusu yaptı! ''Futbolcular ve doktorlar...''
Bir dönem İngiliz devi Manchester United forması giyen ve şu sıralar MLS Ligi'nde boy gösteren Javier Hernandez (Chicharito) futbolcuların ve doktorların aldığı maaş arasında adaletsizlik olduğunu söyledi.
Los Angeles Galaxy forması giyen Meksikalı oyuncu Javier Herhandez (Chicharito), corona virüsü ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.
Futbolcular ile doktorların gelirlerini karşılaştırdığında adaletsizlik olduğunu belirten Chicharito, "Ben bir futbolcu olarak milyon dolarlar kazanırken, koronavirüs ile mücadele eden doktorların ve bilim adamlarının çok az kazanıyor olması doğru değil. Bana spor yaptığım için bir sürü para ödüyorlar ancak dünyayi dize getiren bir virüsü durdurmak için fedakarlık yapan insanlar neredeyse hiçbir şey kazanamıyor." ifadelerini kullandı.
Bir dönem Galatasaray'ın da gündemine gelen 31 yaşındaki golcü, LA Galaxy'den yıllık 8 milyon euro kazanıyor.
- 11.04.2020
- Lemina'dan 'La Casa De Galatasaray' paylaşımı!
- Beşiktaş'ın yıldızı Victor Ruiz Türkiye'den ayrıldı!
- Balotelli bombası patlıyor! Yıldız isim Galatasaray'ı böyle duyurdu
- Terhis olanlara ne olacak? Askerlerin terhis tarihleri ertelendi mi? Askerlik celp dönemleri uzadı mı? Bedelli askerlik uzaktan eğitim ile mi olacak?
- Willy Sagnol: Zidane'ın özrünü kabul etmedim!
- Sezon sonu birçok yıldız serbest kalacak! İşte o isimler...
- Ronaldo ailesinden bir skandal daha! Şimdi de özel uçakla...
- Yasak sonrası sokaklar bomboş kaldı! İşte o görüntüler
- Loris Karius'tan flaş Muslera itirafı! "İyi bir kaleci ama..."
- Aslıhan Doğan'dan gündem yaratacak açıklamalar! Fatih Terim ve Arda Turan için ne dedi?
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Chicharito 'adaletsizlik' vurgusu yaptı! ''Futbolcular ve doktorlar...'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.