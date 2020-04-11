Chicharito 'adaletsizlik' vurgusu yaptı! ''Futbolcular ve doktorlar...'' - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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Chicharito 'adaletsizlik' vurgusu yaptı! ''Futbolcular ve doktorlar...''

Chicharito 'adaletsizlik' vurgusu yaptı! ''Futbolcular ve doktorlar...''

Bir dönem İngiliz devi forması giyen ve şu sıralar MLS Ligi'nde boy gösteren Javier Hernandez (Chicharito) futbolcuların ve doktorların aldığı maaş arasında adaletsizlik olduğunu söyledi.

Galaxy forması giyen Meksikalı oyuncu Javier Herhandez (Chicharito), corona virüsü ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Futbolcular ile doktorların gelirlerini karşılaştırdığında adaletsizlik olduğunu belirten Chicharito, "Ben bir futbolcu olarak milyon dolarlar kazanırken, koronavirüs ile mücadele eden doktorların ve bilim adamlarının çok az kazanıyor olması doğru değil. Bana spor yaptığım için bir sürü para ödüyorlar ancak dünyayi dize getiren bir virüsü durdurmak için fedakarlık yapan insanlar neredeyse hiçbir şey kazanamıyor." ifadelerini kullandı.

Bir dönem 'ın da gündemine gelen 31 yaşındaki golcü, LA Galaxy'den yıllık 8 milyon euro kazanıyor.

  1. 11.04.2020
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