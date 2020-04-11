Oxford Üniversitesi corona virüsü aşısı için tarih verdi! Corona virüsü aşısı bulundu mu?

Tüm dünyanın beklediği haber geldi. Oxford Üniversitesi corona virüsü salgını aşısı için tarih verdi. Çin'de ortaya çıktığı andan itibaren tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını için birçok bilim adamı aşı ve ilaç üretmeye çalışıyor. Konu hakkında en net açıklamayı Oxford Üniversitesi yaptı. Aşı yaklaşık 2 hafta içerisinde denenmeye başlanacak.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü Sarah Gilbert, corona virüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi. Açıklama Times gazetesinin maşetlerinden duyuruldu. Prof. Dr. Sarah Gilbert, aşının Eylül ayında geliştireceğinden 'yüzde 80 oranında emin olduğunu' belirtti. İngiliz hükümeti daha önce aşı denemelerinin olumlu sonuç vermesi halinde, millyonlarca doz aşının geliştirilmesini finanse edebileceğini açıklamıştı.