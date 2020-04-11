Oxford Üniversitesi corona virüsü aşısı için tarih verdi! Corona virüsü aşısı bulundu mu? - Son dakika Genel haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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aşısı için tarih verdi! Corona virüsü aşısı bulundu mu?

Oxford Üniversitesi corona virüsü aşısı için tarih verdi! Corona virüsü aşısı bulundu mu?

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan , özellikle Amerika, Çin ve Avrupa'da birçok kişinin ölümüne sebep oldu. Amerika'da vaka sayısı yarım milyonu geçti. 'nden Bilimi Profesörü Gilbert, corona virüsü aşısının iki hafta içinde insanlar üzerinde denenebileceğini belirtti.

Tüm dünyanın beklediği haber geldi. salgını aşısı için tarih verdi. Çin'de ortaya çıktığı andan itibaren tüm dünyayı sarsan corona virüsü salgını için birçok bilim adamı ve üretmeye çalışıyor. Konu hakkında en net açıklamayı Oxford Üniversitesi yaptı. Aşı yaklaşık 2 hafta içerisinde denenmeye başlanacak.

CORONA VİRÜSÜ AŞISI BULUNDU MU?

İngiliz Times gazetesine konuşan Oxford Üniversitesi Aşı Bilimi Profesörü , corona virüs aşısının Eylül ayında hazır olabileceğini söyledi. Açıklama Times gazetesinin maşetlerinden duyuruldu. Prof. Dr. Sarah Gilbert, aşının Eylül ayında geliştireceğinden 'yüzde 80 oranında emin olduğunu' belirtti. İngiliz hükümeti daha önce aşı denemelerinin olumlu sonuç vermesi halinde, millyonlarca doz aşının geliştirilmesini finanse edebileceğini açıklamıştı.

  1. 11.04.2020
  2. Güncelleme: 11.04.2020 19:32
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