Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Galatasaray Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı ne zaman? | Türkiye Kupası GS maçı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Tümosan Konyaspor-Fenerbahçe maçının ardından ikinci yarı finalisti belirlemek için bu kez Galatasaray ile Natura Dünyası Gençlerbirliği sahaya çıkacak. Süper Lig'de zirvedeki yerini koruyan Okan Buruk'un öğrencileri, bu maçı kazanarak hem Türkiye Kupası'nı 19. kez müzesine götürmek hem de hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisinde moral depolamak istiyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede Oğuzhan Aksu düdük çalacak. İşte Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? sorularının cevabı!

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 20:17
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçıyla devam ediyor. Bu sezon hem ligde hem de kupada hedef küçültmeyen sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde oynayacağı bu kritik maçı kazanarak yarı finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin ligde derbi öncesi Çaykur Rizespor karşısında puan kaybetmesiyle zirvedeki yerini koruyan Okan Buruk'un öğrencileri, hafta sonu oynanacak derbi öncesi moral depolamak istiyor. Konuk ekip Gençlerbirliği ise Ankara'daki dirençli futbolunu İstanbul'a taşıyıp bir sürprize imza atarak kupa yolculuğuna devam etmenin peşinde. Tek maç eleme sisteminin getirdiği yüksek tansiyon ve yarı final kapısının aralanacağı bu 90 dakika için nefesler tutuldu. İşte Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçının detayları!

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali kapsamındaki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, 22 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA?

İkinci yarı finalisti belirleyecek heyecan dolu karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

GALATASARAY-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanacak olan zorlu karşılaşma ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Turkuvaz Medya Grubu'nun yayıncılığını üstlendiği Türkiye Kupası kapsamındaki Galatasaray-Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı, tüm futbolseverlerin izleyebilmesi için ŞİFRESİZ olarak ekranlara gelecek.

Kritik müsabakada Oğuzhan Aksu düdük çalacak. Aksu'nun yardımcılıklarını ise Bahtiyar Birici ve Kerem Ersoy üstlenecek.

