Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye'nin FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda rakipleri belli oldu!

Türkiye'nin FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası’nda rakipleri belli oldu!

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi Almanya’nın başkenti Berlin’de gerçekleştirildi. Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşılaşacak.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 21:15 Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2026 21:20
Türkiye'nin FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'nda rakipleri belli oldu!

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye; Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.

Kura çekiminin ardından bütün gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali

B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa

C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026, 4–13 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşecek ve toplamda 36 maç oynanacak. Grup aşamasının sonunda, her grubu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finallere yükselecek. İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final elemeleri turunda mücadele edecek; bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak. Bu eleme maçlarını kazanan takımlar, çeyrek finallerde grup liderleriyle karşılaşacak. Bu aşamadan sonra final etabı; çeyrek finaller, yarı finaller, final ve üçüncülük maçından oluşacak olup, tüm karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası kura çekimi sonrasında, TBF Başkanı Hidayet Türkoğu'nun da onurlandırılacağı FIBA Hall of Fame 2026 töreni başlayacak.

