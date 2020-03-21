Hayatımız korona

ADBA Analytics tarafından Twitter, haberler ve forum mecralarında koronanın spor dünyasını nasıl etkilediği ile ilgili araştırma gerçekleştirildi. Türkiye'de bununla ilgili olarak dijital mecralarda 21 Ocak-17 Mart tarihleri arasında kullanıcılar tarafından 457 bin paylaşım yapıldı. Koronanın spor dünyasını Global dünyada nasıl etkilediği ile ilgili olarak ise dijital mecralarda aynı tarihlerde 7 milyon paylaşım yapıldığı bildirildi. Virüs ile ilgili Türkiye'de; 1. Süper Lig'in hala neden oynandığı 2. Galatasaray- Beşiktaş mücadelesinin seyircisiz oynanması 3. Nihat Özdemir'in açıklamaları öne çıkarken, Global düzeyde; 1. NBA'in süresiz ertelenmesi ve NBA'de bazı oyuncuların corona çıkması 2. Futbol liglerinin süresiz ertelenmesi 3. Tokyo Olimpiyatlarının ertelenmesi gündemi oluşturdu.

FATİH TERİM İLK SIRADA

Corona'nın futbol dünyasını Türkiye'de nasıl etkilediği ile ilgili olarak dijital mecralarda 21 Ocak – 17 Mart tarihleri arasında kullanıcılar tarafından 311 bin paylaşım yapıldı. Koronanın futbolcular, teknik adamlar ve yöneticiler bazında etkisinde ise Fatih Terim 11 bin, Muslera 8 bin, Sergen Yalçın 5 bin ve Ahmet Ağaoğlu 4 bin hacme sahip oldu.

AMPUTEYE DE ERTELEME

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ampute futbol ve tekerlekli sandalye basketbol lig müsabakalarını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında 1 Mayıs'a kadar askıya aldı. Federasyonun 1 Mayıs'a kadar süreci takip ederek, karşılaşmaların takvimini gelişen şartlar doğrultusunda yapılacak çalışmaların sonrasında belirleyeceği aktarıldı.

ÖNLEMLER GAYET İYİ

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu (TBHF) Başkanı Halit Albayrak, Türkiye'nin koronavirüs tedbirlerinin çok yerinde olduğunu söyledi. Albayrak "Ülkemiz dört bir yandan virüsle sarılmışken, uyguladığımız bu kararların tüm dünyaya örnek teşkil ettiği kanaatindeyim. Tabii iptal edilen dünya şampiyonaları bir taraftan da başka problemleri doğuruyor. Ev sahibi ülkelerin organizasyonlar için yapmış oldukları yatırımlar var" dedi.

KAMPLAR KAPATILDI

Erzurum'da uluslararası yarışlar ve 2020 Tokyo Olimpiyat Olimpiyatları'na hazırlanan 3 ülkenin yüzme milli takımının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamp programları iptal edildi. Erzurum Tam Olimpik Yüzme Havuzu'nda güç depolayan Polonya, Lüksemburg ve Macaristan yüzme milli takımları, salgın tedbirleri kapsamında spor salonlarının kapatılması nedeniyle kamplarını bitirerek kentten ayrıldı.