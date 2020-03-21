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21 Mart 2020, Cumartesi
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200 radyoda aynı tezahürat

200 radyoda aynı tezahürat

Avrupa’da 200’den fazla radyo, insanları koronavirüse karşı kenetlemek için ’un meşhur tezahüratı You’ll Never Walk Alone’u () çaldı. saatiyle 10.45’te çalınan şarkı , , , , Lüksemburg, , , Finlandiya, , Slovakya ve Romanya gibi ülkelerde yankılandı.

Avrupa'da 200'den fazla radyo, insanları koronavirüse karşı kenetlemek için 'un meşhur tezahüratı You'll Never Walk Alone'u () çaldı. saatiyle 10.45'te çalınan şarkı , , , , Lüksemburg, , , Finlandiya, , Slovakya ve Romanya gibi ülkelerde yankılandı.

  1. 21.3.2020
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