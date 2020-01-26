MAÇ SONUCU Shrewsbury Town 2-2 Liverpool
İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda EFL League One ekiplerinden Shrewsbury Town'a konuk olan Liverpool, 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak turu bir sonraki maça bıraktı.
İngiltere Federasyon Kupası 4. turunda Liverpool ile Shrewsbury Town karşı karşıya geldi.
Montgomery Waters Meadow Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Liverpool, Curtis Jones'un golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.
İkinci yarının 46. dakikasında deplasman ekibi Donald Love'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.
Shrewsbury Town 65. dakikada Jason Cummings'in penaltıdan attığı golle durumu 2-1'e getirdi.
Dakika 75'te tekrar sahneye çıkan Cummings, maçta beraberliği getiren golü kaydetti.
Geriye kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.
Turu atlayan ekip, Anfield Road'da oynanacak olan rövanş mücadelesinde belli olacak.
- 26.01.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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