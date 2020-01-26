MAÇ SONUCU Shrewsbury Town 2-2 Liverpool - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
26 Ocak 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU 2-2

MAÇ SONUCU Shrewsbury Town 2-2 Liverpool

4. turunda EFL League One ekiplerinden 'a konuk olan , 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak turu bir sonraki maça bıraktı.

4. turunda ile karşı karşıya geldi.

Montgomery Waters Meadow Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 15. dakikasında Liverpool, Curtis Jones'un golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve iki ekip 1-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının 46. dakikasında deplasman ekibi Donald Love'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Shrewsbury Town 65. dakikada Jason Cummings'in penaltıdan attığı golle durumu 2-1'e getirdi.

Dakika 75'te tekrar sahneye çıkan Cummings, maçta beraberliği getiren golü kaydetti.

Geriye kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 2-2 beraberlikle sona erdi.

Turu atlayan ekip, Anfield Road'da oynanacak olan rövanş mücadelesinde belli olacak.

  1. 26.01.2020
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