Manuel da Costa serbest kaldı! Son dakika transfer haberleri

Sezon başında Başakşehir'in Al Ittihad'a sattığı Manuel da Costa, Suudi Arabistan kulübüyle olan ilişiği keserek serbest kaldı. Medipol Başakşehir, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren ve Brezilyalı oyuncunun bonservis taksitlerini ödeyemeyen Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etmişti.

TEK TARAFLI FESHETTİ!

Bu gelişme üzerine Suudi Arabistan ekibi bir şokla daha karşılaştı. Manuel da Costa, kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

YENİDEN TÜRKİYE...

Oyuncunun ara transferde bir Türk kulübüyle anlaşması ve yeniden Türkiye'de yeşil sahalarda forma giymesi bekleniyor.