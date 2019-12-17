Manuel da Costa serbest kaldı! Son dakika transfer haberleri
Bir dönem Sivasspor ve Başakşehir formaları giyen Manuel da Costa, sezon başında İstanbul ekibinden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Suudi Arabistan ekibi olan Al Ittihad'a satılmıştı. Taksitleri ödenmeyen da Costa için Başakşehir, mali sıkıntı içinde olan kulübü FIFA'ya şikayet etmişti... Gelişmeler üzerine Manuel da Costa sözleşmesi tek taraflı olarak feshetti ve boşa çıktı.
Sezon başında Başakşehir'in Al Ittihad'a sattığı Manuel da Costa, Suudi Arabistan kulübüyle olan ilişiği keserek serbest kaldı. Medipol Başakşehir, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren ve Brezilyalı oyuncunun bonservis taksitlerini ödeyemeyen Al Ittihad'ı FIFA'ya şikayet etmişti.
TEK TARAFLI FESHETTİ!
Bu gelişme üzerine Suudi Arabistan ekibi bir şokla daha karşılaştı. Manuel da Costa, kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.
YENİDEN TÜRKİYE...
Oyuncunun ara transferde bir Türk kulübüyle anlaşması ve yeniden Türkiye'de yeşil sahalarda forma giymesi bekleniyor.
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