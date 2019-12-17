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17 Aralık 2019, Salı
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serbest kaldı! Son dakika haberleri

Manuel da Costa serbest kaldı! Son dakika transfer haberleri

Bir dönem Sivasspor ve formaları giyen , sezon başında ekibinden 4.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında ekibi olan 'a satılmıştı. Taksitleri ödenmeyen da Costa için Başakşehir, mali sıkıntı içinde olan kulübü 'ya şikayet etmişti... Gelişmeler üzerine Manuel da Costa sözleşmesi tek taraflı olarak feshetti ve boşa çıktı.

Sezon başında 'in 'a sattığı , kulübüyle olan ilişiği keserek serbest kaldı. Medipol Başakşehir, ekonomik sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren ve Brezilyalı oyuncunun bonservis taksitlerini ödeyemeyen Al Ittihad'ı 'ya şikayet etmişti.

TEK TARAFLI FESHETTİ!

Bu gelişme üzerine Suudi Arabistan ekibi bir şokla daha karşılaştı. Manuel da Costa, kulüpten parasını alamadığı gerekçesiyle sözleşmesini feshetti.

YENİDEN TÜRKİYE...

Oyuncunun ara transferde bir Türk kulübüyle anlaşması ve yeniden 'de yeşil sahalarda forma giymesi bekleniyor.

  1. 17.12.2019
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