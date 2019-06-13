Mustafa Denizli Traktör Sazi'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı
Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da görev yapan teknik direktör Mustafa Denizli, İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
Son olarak Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da görev yapan ve ligin bitimine iki hafta kala görevinden ayrılan deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin yeni durağı belli oldu. 69 yaşındaki teknik adam, kendisini 5 yıllığına Traktör Sazi'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.
Denizli'nin yeni takımında ne kadar ücret kazanacağı bilgisi ise henüz netleşmedi.
- 13.06.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Galatasaray'dan transfer açıklaması
- UEFA'dan tarihi karar... Ve Muriç bombası böyle patlıyor! Son dakika transfer haberleri...
- Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu vergi kaçırma ve 14 aylık hapis cezasını kabul etti
- Menajeri açıkladı! Fenerbahçeli oyuncuya teklif yağıyor
- 3 büyüklerin istediği Yunus Mallı kararını verdi!
Mustafa Denizli Traktör Sazi'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.