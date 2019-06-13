Mustafa Denizli Traktör Sazi'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2019, Perşembe
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Traktör Sazi'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı

Mustafa Denizli Traktör Sazi'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı

Son olarak ekiplerinden 'da görev yapan teknik direktör , İran Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Son olarak ekiplerinden 'da görev yapan ve ligin bitimine iki hafta kala görevinden ayrılan deneyimli teknik adam 'nin yeni durağı belli oldu. 69 yaşındaki teknik adam, kendisini 5 yıllığına Traktör Sazi'ye bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Denizli'nin yeni takımında ne kadar ücret kazanacağı bilgisi ise henüz netleşmedi.

  1. 13.06.2019
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