Neto Sporting Lizbon ile anlaştı
11 Mart 2019, Pazartesi
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Neto ile anlaştı

Neto Sporting Lizbon ile anlaştı

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi , Rusya'nın takımından savunma oyuncusu Luis Neto'yu transfer etti.

Kulübü, 'teki kontratı sezon sonu bitecek Neto ile temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Ülkesinde Varzim, Nacional ve İtalya'da Siena forması giyen 30 yaşındaki Portekizli stoper, 2013'te Zenit ile anlaşmıştı. Neto, 2017-2018 sezonunda 'de kiralık olarak görev yapmıştı.

  1. 11.03.2019
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