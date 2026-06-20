FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada F Grubu 2. hafta maçında Hollanda ile İsveç kozlarını paylaşıyorlar. ABD'nin Houstan şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE HOLLANDA-İSVEÇ MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Brobbey, Gakpo, Malen.

İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Lindelöf, Hien, Gudmundsson, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Isak, Gyökeres.

HOLLANDA-İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda-İsveç maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

⚽️ Hollanda hızlı hücumla geldi. Cody Gakpo çevirdi, Brian Brobbey Hollanda'yı 1-0 öne geçirdi. pic.twitter.com/VI3Ame8LrE — TRT Spor (@trtspor) June 20, 2026