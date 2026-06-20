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Haberler Dünya Kupası Hollanda-İsveç maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

Hollanda-İsveç maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Dev turnuvada 2. hafta maçları başladı. F Grubu'nda Hollanda ile İsveç kritik mücadelede kozlarını paylaşıyorlar. İki takım da mutlak galibiyet için sahadalar. Bu karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Dünya Kupası Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 19:50 Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 20:26
Hollanda-İsveç maçı CANLI İZLE (FIFA 2026 Dünya Kupası)

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. Dev turnuvada F Grubu 2. hafta maçında Hollanda ile İsveç kozlarını paylaşıyorlar. ABD'nin Houstan şehrinde bulunan NRG Stadyumu'nda oynanan bu maçı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE HOLLANDA-İSVEÇ MİLLİ TAKIMLARININ İLK 11'LERİ:

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Brobbey, Gakpo, Malen.

İsveç: Nordfeldt, Lagerbielke, Lindelöf, Hien, Gudmundsson, Bernhardsson, Nygren, Karlstrom, Ayari, Isak, Gyökeres.

HOLLANDA-İSVEÇ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Hollanda-İsveç maçı TSİ 20.00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ:

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