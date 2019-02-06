FIFA Başkanı Infantino seçimde tek aday
06 Şubat 2019, Çarşamba
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Başkanı Infantino seçimde tek aday

FIFA Başkanı Infantino seçimde tek aday

Başkanı , 5 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.

'dan yapılan açıklamaya göre Infantino, 5 Haziran'da 'nın başkenti 'te gerçekleştirilecek 69. FIFA Kongresi'nde tek başkan adayı olarak yer alacak.

Infantino, 2016'da yapılan oylamada Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne'ı geçerek başkan seçilmişti.

  1. 6.2.2019 16:50
  2. Güncelleme: 6.2.2019 16:50
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