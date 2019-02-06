FIFA Başkanı Infantino seçimde tek aday
FIFA Başkanı Gianni Infantino, 5 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine tek aday olarak girecek.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Infantino, 5 Haziran'da Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilecek 69. FIFA Kongresi'nde tek başkan adayı olarak yer alacak.
Infantino, 2016'da yapılan oylamada Asya Futbol Konfederasyonu Başkanı Şeyh Salman bin İbrahim Al-Halife, Ürdün Prensi Ali bin Al-Hüseyin ve eski FIFA Genel Sekreter Yardımcısı Jerome Champagne'ı geçerek başkan seçilmişti.
- 6.2.2019 16:50
- Güncelleme: 6.2.2019 16:50
-
Japonlar takipte
Toplam 2
Yorum
1903 Japon'sa iyidir, doğrudur, dürüsttür, çaliskandir.
-
Ben Beşiktaşlıyım
Toplam 4
Yorum
Karakartal1903 Senin yaptığını gerçek Bjklı yapmaz... Daha sezon başı Bjkla transfer iddaaların söz konusuyken yalanladın... Tabzona yaranmak için...
-
Hakem faciası
Toplam 8
Yorum
Alico Zeki uzundurukan da okusun
FIFA Başkanı Infantino seçimde tek aday haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.