Senderos hafta sonunu Kümbet Yaylasında geçirdi
30 Aralık 2018, Pazar
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Senderos hafta sonunu Kümbet Yaylasında geçirdi

Senderos hafta sonunu Kümbet Yaylasında geçirdi

İsviçreli milli futbolcu , hafta sonu tatili için geldi.

Dağ evinde kalan ünlü futbolcu burada 'un Arselan'i 5-1 mağlup ettiği maçı da takip etmeyi ihmal etmedi.

Hafta sonu yakın arkadaşlarıyla birlikte gelerek dağ evinde kalan , Giresun yaylalarında tatilin tadını çıkardı. Futbola Servette alt yapısında başlayan Philippe Senderos kariyeri boyunca; Servette, , Milan, Everton, Fulham, , , Grasshopper, Glasgow Rangers ve takımlarının formalarını giydi. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston Dynamo forması giyen Philippe Senderos'un kulübüyle olan sözleşmesi pazartesi günü bitiyor.

  1. 30.12.2018 21:20
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