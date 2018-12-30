Senderos hafta sonunu Kümbet Yaylasında geçirdi
İsviçreli milli futbolcu Philippe Senderos, hafta sonu tatili için Giresun Kümbet Yaylasına geldi.
Dağ evinde kalan ünlü futbolcu burada Liverpool'un Arselan'i 5-1 mağlup ettiği maçı da takip etmeyi ihmal etmedi.
Hafta sonu yakın arkadaşlarıyla birlikte Giresun Kümbet Yaylasına gelerek dağ evinde kalan Philippe Senderos, Giresun yaylalarında tatilin tadını çıkardı. Futbola Servette alt yapısında başlayan Philippe Senderos kariyeri boyunca; Servette, Arsenal, Milan, Everton, Fulham, Valencia, Aston Villa, Grasshopper, Glasgow Rangers ve Houston Dynamo takımlarının formalarını giydi. En son Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston Dynamo forması giyen Philippe Senderos'un kulübüyle olan sözleşmesi pazartesi günü bitiyor.
- 30.12.2018 21:20
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Ozan Kabak Galatasaray'dan ayrılıyor
Toplam 3
Yorum
OZAN YAPMA BUNU.UZAT OZAN DAHA GENÇSİN.SENİ SEN YAPAN YEMEK YEDİĞİN KAPA PİSLEME. SENİ ALAN ÇOK OLUR.PARADA KAZANIRSIN MESELE TAKIMINA PARA KAZANDIRABİLMEK
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Satılması teklif dahi edilemez!
Toplam 1
Yorum
Aslan Satilmasi BASARIDIR
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Galatasaray Alan Carvalho ile anlaşmaya vardı | Alan Carvalho kimdir?
Toplam 3
Yorum
gözünüzü seveyim şu plan programı yapn baştan beklemeyin son günü.satın bir önce.taliplerle işi sıkılaştırın.biraz indirimle falan satın
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