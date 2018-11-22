Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu barıştı
Milan’ın yıldız futbolcusu Hakan Çalhanoğlu ile boşanma aşamasında olduğu 6 aylık hamile eşi Sinem Çalhanoğlu barıştı. Çalhanoğlu geçtiğimiz yıl muhteşem bir düğünle çocukluk aşkı Sinem Gündoğdu ile evlenmişti...
Evliliklerine nazar değen Sinem-Hakan Çalhanoğlu çifti bir süre önce boşanma kararı almıştı. Takvim'inde yer alan haberde; Ayrılık haberlerinin ardından Sinem Gündoğdu'nun hamile olduğu ortaya çıktı. Hamileliğinde 6 ayı geride bırakan ve anne olmak için gün sayan Sinem ile Hakan Çalhanoğlu sürpriz bir kararla evliliklerine yeniden bir şans verdi.
SERT AÇIKLAMALAR
Hakan Çalhanoğlu boşanma haberleri sonrası, 'Çok ciddi ve affedilmesi mümkün olmayan bir durum meydana geldiği için, geri dönülmesi mümkün olmayan bir kararla boşanacağım' açıklamasında bulunmuştu. Sinem Çalhanoğlu da yaptığı şu açıklamayla yanıt vermişti: "Sevgili Hakan, saldırmak kendini savunmanın en iyi yoludur derler. Ben de senin gibi (Ne kadar susabildiysen?) suskunluğumu korumak istiyordum. Lakin; yaptığın açıklamada insanları yanlış yerlere, kirli düşüncelere yönlendirmiş olmasaydın keşke. Yapmış olduğun açıklamadan sonra insanlar "Sinem, Hakan'ı aldatmış. Hakan babalık testi istiyor" vs. gibi düşündüler. Bu çok büyük bir yanlıştı...
- 22.11.2018 09:31
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Linnes'e zam yolda!
Toplam 1
Yorum
SALİH LİNNES'E YAKIŞIR.
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 2
Yorum
SAFFET Bizim TÜRK hoca,TÜRK futbolcu olunca yaşları söylenir,yabancı hoca ve futbolcuların yaşları söylenmez,neden böyle oluyor.
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Trabzonspor Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi!
Toplam 2
Yorum
arslan fb rahat yener trabzonsporu. trabzon çok zayıf amatör lig takımı gibi.
Hakan Çalhanoğlu ile Sinem Çalhanoğlu barıştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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