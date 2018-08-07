İtalyan Rosetti TFF’den ayrıldı – Fotomaç – 07 Ağustos 2018
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    07 Ağustos 2018, Salı
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    İtalyan Rosetti ’den ayrıldı

    İtalyan Rosetti TFF’den ayrıldı
    MHK Eğitim Danışmanı olarak iki yıldır görev yapan, VAR Direktörü , FIFA Başkanı olan Collina'dan boşalan Hakem Komitesi Başkanlığı görevine getirilmesi nedeniyle 'deki görevinden ayrıldı. İtalyan hakem, 'daki seminerde VAR uygulamalarına yönelik sunumu ile veda etti.
    1. 7.8.2018
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