Astori'nin otopsisi yapıldı! İşte ölüm nedeni... – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Astori'nin otopsisi yapıldı! İşte ölüm nedeni...

    Astori'nin otopsisi yapıldı! İşte ölüm nedeni...

    (Serie A) ekiplerinden Fiorentina'nın takım kaptanı 'nin, kalbinin yavaşlayarak durması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

    İtalyan resmi ANSA ajansının haberine göre, Astori'nin otopsisi, Padova Üniversitesi Vasküler Patoloji Merkezi Başkanı Gaetano Thiene ve Udine Üniversitesi Adli Tabibi Carlo Moreschi tarafından yapıldı.

    31 yaşındaki futbolcunun, elde edilen ilk bulgular doğrultusunda "büyük olasılıkla doğal sebeplerle öldüğü" ifade edildi.

    "Herhangi bir makroskobik bulgu olmaksızın, muhtemel bradiaritmi kaynaklı ani kardiyak ölüm" ifadesinin kullanıldığı otopsi raporuna göre Astori, büyük ihtimalle kalbinin yavaşlayarak durması sebebiyle yaşamını yitirdi.

    Kesin tanı için histolojik inceleme yapılması gerektiği belirtilen raporda, araştırmaların 60 gün içinde gerçekleşeceği de aktarıldı. Savcının imzaladığı izin kağıdıyla futbolcunun naaşı ailesine teslim edildi.

    Astori'nin cenaze töreni 8 Mart Perşembe günü Floransa'da düzenlenecek. Ailenin isteği üzerine törenden herhangi bir fotoğraf veya görüntü alınmasına izin verilmeyecek.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 08:34
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