"Ne olur çık o odadan kaptan"

Şimdi bize hayatın devam ettiğini söyleyeceklerler, ileriye bakmamızı isteyecekler, kendinizi toplayın diyecekler ama peki ya senin yokluğunun bıraktığı boşluk ne olacak? Kim her sabah kafeteryaya gelip gülümsemesiyle herkesin içini ısıtacak?