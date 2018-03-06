"Ne olur çık o odadan kaptan"
Floransa'daki restoranların baş aşçılarını kiminle çekiştireceğiz. Televizyonda yayınlanan dizileri kiminle konuşacağız. Yorucu bir antrenmandan sonra öğle yemeğini kiminle yiyeceğim. Ne olur dön, geri gel. Seninle hala La La Land'ın analizini bitirmemiz gerekiyor. Tıpkı tüm yeni filmlerde yaptığımız gibi.
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