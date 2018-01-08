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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Messi 39 yıllık rekora ortak oldu

    Messi 39 yıllık rekora ortak oldu

    İspanyol kulübü 'da forma giyen , 365 golle ligi tarihinin en skoreri 'in 39 yıldır kırılamayan "Avrupa'nın 5 büyük liginin skorerleri arasındaki en golcü futbolcu" rekoruna ortak oldu.

    Dünyada yılın en iyi futbolcusuna verilen Altın Top Ödülü'nü 5 kez kazanan, ligi tarihinin en skoreri unvanını taşıyan, 2012'de kulüp ve milli takım formasıyla ulaştığı 91 golle bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu olan Messi, kariyerine yeni bir unvan daha ekledi.

    A Takımı formasını 16 Ekim 2004'ten bu yana giyen Messi, ligin 18. haftasında Levante filelerini havalandırarak Birinci Ligi'ndeki () toplam gol sayısını 365'e çıkardı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu böylece efsane Alman oyuncu 'e ait Avrupa'nın 5 büyük liginin skorerleri arasında en fazla gol atan futbolcu rekoruna ortak oldu.

    Messi, 290 golle Birinci Ligi'nin (Serie A) en skoreri , 299 golle Fransa Birinci Ligi'nin (Ligue 1) en skoreri ve 357 golle Birinci Ligi'nin (Premier Lig) en skoreri 'i geride bıraktıktan sonra Birinci Ligi'nin (Bundesliga) en skoreri 'i yakalamayı başardı.

    Messi, üstün bir fiziğe sahip olmasa da bu açığı, gol yollarındaki müthiş becerisi ve topla doğru yerde, doğru zamanda buluşmasına olanak sağlayan güçlü hisleriyle kapatmasıyla bilinen Müller'in rekorunu 39 yıl sonra egale etti.

    Arjantinli forvet oyuncusunun, "Bombacı" lakaplı Müller'in 427 karşılaşmada imza attığı 365 gole ulaşması, 400 maç sürdü.

    Kulüp kariyerinde 39 kez hat-trick yapan Messi'nin, 4 gol attığı 6, 5 gol kaydettiği de bir maç bulunuyor. En skorer sezonu, fileleri 73 defa havalandırdığı 2011-12 olan Messi, bu sezon ise 20 gol attı.

    TEK KULÜBÜN FORMASIYLA AVRUPA'NIN EN SKORERİ
    'da 365, Şampiyonlar Ligi'nde 97, Kral Kupası'nda 44, İspanya Süper Kupası'nda 13, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda 5, Süper Kupası'nda da 3 gol kaydeden Messi, bu sezon ayrıca tek bir Avrupa kulübünün formasıyla en fazla gol atan futbolcu unvanını da ele geçirdi. Rekoru 'in elinden alan Messi, formasıyla resmi maçlarda 527 gole ulaştı.

    Messi ve formasını giydiği 1965-1979 yıllarına 525 gol sığdıran Alman futbolcu Müller haricinde tek bir Avrupa kulübünün formasıyla 500 gol barajını geçen iki isim daha var.

    1922-1937 yıllarında Celtic'te oynayan İskoç Jimmy McGrory'nin 522, 1954'ten 1972'ye kadar ülkesinin Hamburg kulübünde top koşturan Uwe Seeler'in ise 507 golü bulunuyor.

    Avrupa'nın 5 büyük futbol liginin en golcü isimleri şunlar:

    Futbolcu Kulüp Lig Oynadığı yıllar Maç sayısı Gol sayısı
    Lionel Messi (Arjantin) Barcelona İspanya 2004-hala oynuyor 400 365
    Gerd Müller (Almanya) Bayern Münih Almanya 1965-1979 427 365
    Jimmy Greaves (İngiltere) Chelsea, Tottenham, West Ham United İngiltere 1957-1972 516 357
    Delio Onnis (Arjantin) Reims, Monaco, Tours, Toulon Fransa 1971-1986 449 299
    Silvio Piola (İtalya) Pro Vercelli, Lazio, Juventus, Novara İtalya 1929-1954 566 290

    NOT: ligi tarihinin en golcü ismi , 290 golünün 16'sını, 1945-46 sezonunda bazı ikinci lig takımlarının da mücadele ettiği Ulusal Şampiyonası'nda kaydetti. O sezonu zirvede tamamlayan Torino'nun şampiyonluğu, İtalya Futbol Federasyonu'nca tanındığı için Piola'nın attığı 16 gol de hesaba katılmıştır.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:36
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