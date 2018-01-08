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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    futbolcu oluyor! İşte yeni kulübü...

    <a href="/index/usain-bolt?id=e0c9d160-44e7-4f11-89b0-ee044aa7f2cf" class="" rel="tag">Usain Bolt</a> futbolcu oluyor! İşte yeni kulübü...

    Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı sprinteri 'un hayali sonunda gerçek oluyor. Jamaikalı efsanevi atlet mart ayında 'la antrenmanlara çıkacağını açıkladı.

    Jamaikalı efsanevi sprinter , futbol kariyerine başlıyor. Sekiz olimpiyat ve 11 dünya şampiyonluğu bulunan ve futbol ile yakından ilgilenen , atletizmin ardından şansını futbolda deneyecek. İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Bolt, mart ayında 'la çalışmalara başlayacağını ifade etti.

    Bolt, "Mart ayında Dortmund ile çalışmalara başlayacağım. Eğer iyi olduğumu söylerlerse, devam edeceğim" dedi ve ekledi: "Çok sayıda maç izliyorum. Oyunu artık daha iyi anlıyorum. Biraz antrenmanla iyi olacağım. Pozisyon için bir tercihim yok, herkesin fikrini dinleyeceğim" diye konuştu.

    Ağustos ayında Daily Star'a açıklamalarda bulunan Bolt'un menajeri Ricky Simms, "Puma'nın CEO'sundan ötürü 'a katılacak. Orada antrenmanlara çıkacak" diye konuşmuştu.

    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:38
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