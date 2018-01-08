Usain Bolt futbolcu oluyor! İşte yeni kulübü...
Dünyanın gelmiş geçmiş en hızlı sprinteri Usain Bolt'un hayali sonunda gerçek oluyor. Jamaikalı efsanevi atlet mart ayında Borussia Dortmund'la antrenmanlara çıkacağını açıkladı.
Jamaikalı efsanevi sprinter Usain Bolt, futbol kariyerine başlıyor. Sekiz olimpiyat ve 11 dünya şampiyonluğu bulunan ve futbol ile yakından ilgilenen Usain Bolt, atletizmin ardından şansını futbolda deneyecek. İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Bolt, mart ayında Borussia Dortmund'la çalışmalara başlayacağını ifade etti.
Bolt, "Mart ayında Dortmund ile çalışmalara başlayacağım. Eğer iyi olduğumu söylerlerse, devam edeceğim" dedi ve ekledi: "Çok sayıda maç izliyorum. Oyunu artık daha iyi anlıyorum. Biraz antrenmanla iyi olacağım. Pozisyon için bir tercihim yok, herkesin fikrini dinleyeceğim" diye konuştu.
Ağustos ayında Daily Star'a açıklamalarda bulunan Bolt'un menajeri Ricky Simms, "Puma'nın CEO'sundan ötürü Borussia Dortmund'a katılacak. Orada antrenmanlara çıkacak" diye konuşmuştu.
- 08 Ocak 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:38
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GS'li bu devirde 5 m dolarmı :D futbol piyasasına göre 5 değil 50 eder. 5m euro imza parası cart curt biz adama verdik size niye zararına vercez !
Usain Bolt futbolcu oluyor! İşte yeni kulübü... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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