Komando eğitimi yaptırıyor

Günde 3 saati aşan ve komando eğitimini andıran idmanların bitkin düşürdüğü futbolcular dilleri dışarıda dolaşıyor! Kocaman, "Şartlar ne olursa olsun herkes ayakta kalacak. Düşeni kaldırmam" mesajıyla acımasız yönünü ortaya koyuyor.



Fenerbahçe'de ikinci yarı kamp çalışmaları Antalya'da devam ederken, Aykut Kocaman oldukça çetin bir program uyguluyor. Tecrübeli çalıştırıcı, uzun antrenman süreleri kapsamında oyuncularına ciddi bir yükleme yapıyor. Sabah saat 08.00'de kalkan futbolcular, sabah kahvaltısının ardından saat 09.30'da yarım saat süren core çalışmasıyla güne başlıyor, ardından 20 dakika kuvvet çalışması yapılıyor. Daha sonra sahaya çıkan sarı-lacivertli oyuncular, 1 saat 45 dakika süren bir taktik çalışma gerçekleştiriyor. Antrenman sonrası sakatlık riskine karşı masaj uygulanan futbolcular, masajın ardından odalarına çıkarak dinlenmeye çekiliyor.



Mesai, 17.00'de başlayan akşam idmanıyla devam ediyor. Kocaman, çalışma temposuna uyamayana acımıyor, "Şartlar ne olursa olsun herkes ayakta kalacak. Düşeni kaldırmam" mesajı veriyor. Kampta ayrıca katı kurallar koyan Kocaman, uymayanları affetmiyor. Teknik heyetin belirlediği saatlerde hazır olmayan futbolculara para cezası veriliyor. Antrenmana, takım toplantılarına, yemeğe ve takım otobüsüne geç kalan oyunculara da ekstra cezalar kesiliyor.

Fenerbahçe'nin kemik sesleri gelen idmanlarını özlemişiz. Daha ilk günden beri yaptırdığı taktik ağırlıklı çift kale maçlarla futbolcuların adeta pestilini çıkaran Aykut Kocaman herkesle tek tek ilgileniyor. Özellikle yabancılar, "kontenjana" kurban gitmemek için ekstra çalışıyor. Ne de olsa yabancı transferi yapabilmek için en az 1 yabancı oyuncu (Van Persie hariç) bu takımdan ayrılmak zorunda. Bakalım Kocaman'ın kementi bu kez kimin boynuna geçecek!







Aatıf&Valbuena gol yarışında

Sarı-lacivertli futbolcular dün sabah salonda güç çalışması yaptıktan sonra sahaya çıktı, üç gruba ayrılarak değişimli olarak çift kale maç oynadı. Aatıf ve Valbuena yüksek performansıyla dikkat çekti. Taktik çalışmada iki futbolcu adeta gol yarışına girdi. Kampta fizik kondisyon eksiğini kapatmaya çalışan Soldado da attığı gollerle "İkinci yarıya hazırım" mesajı veriyor.

4 futbolcunun tedavisi sürüyor

F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan Dirar, Janssen, Mehmet Ekici ve İsmail Köybaşı takımdan ayrı özel program uyguluyor. Belinde ağrıları bulunan Eljif Elmas ise idmanın son yarım saatlik bölümünde takımdan ayrılıp özel çalışma gerçekleştirdi. Makedon oyuncunun çalışmalara bir süre bu şekilde devam edeceği belirtildi.



Fenerbahçeli minikler idmanı şenlendirdi

Lara ve Manavgat Fenerbahçe Futbol Okulu öğrencileri, sabahki antrenman öncesi teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Tüm takımla tanışma ve fotoğraf çektirme fırsatı yakalayan minik futbolcular, ardından antrenmanın bir bölümünü izledi.



KARA KARTAL'DA BARBEKÜ KEYFİ

Beşiktaş'ta başkan Fikret Orman, yöneticiler, teknik direktör Şenol Güneş, yardımcıları ve futbolcular mangal partisinde bir araya geldi. Antalya kampının 5. günündeki organizasyon bir hayli keyifli geçti. Futbolcular sabah yorucu geçen idmanın ardından mangal ziyafetiyle yeniden güç topladılar. Başkan Fikret Orman ve Şenol Güneş'in esprileriyle damga vurduğu organizasyonda oyuncular da kendi aralarında sık sık şakalaştılar. Futbolcular arasında yerinde duramayan isim her zamanki gibi Caner Erkin oldu. Tecrübeli sol bek arkadaşlarına takılmadan edemedi. Yeni transfer Domogaj Vida da yemek sırasında kısa sürede kaynaştığı Jeremain Lens ve Dusko Tosic ile birlikte oturdu. Üçlü keyifli bir sohbete daldı.







Kamp ışıkları!

Beşiktaş'ın Antalya kampı tam gaz sürüyor. Şenol hoca antrenmanın her bölümünde ayaklarına top verdiği oyuncuları hiç yormuyormuş gibi yapsa da idman bittiğinde futbolcuların yürüyecek halleri kalmıyor. Sezon başındaki eksiklik Antalya'da tamamlanıyor dersek doğru olur.



Lens formayı alır

Lens inanılmaz hırslı ve istekli. Kampın parlayan yıldızı konumunda. Onu kendisiyle kıyasladığımda çok şaşırıyorum, bundan önceki antrenman performanslarıyla şu andaki arasında dağlar kadar fark var. Böyle devam ederse formayı kapabilir. Sanırım Quaresma da durumun farkında ki, önüne atılan paslar şöyle dursun taca çıkması kesin görünen topları dahi kovalıyor.



Vida çabuk alıştı

Vida ilk antrenmandan itibaren takımın bir parçası oldu ve gerçekten çok çabuk uyum sağladı. İyi bir ilk yarı geçiren Tosic'le zorlu bir rekabete girecekleri kesin. Peki hangisi oynar derseniz eninde sonunda Vida formayı kapar çünkü çok klas ve hırsını çok iyi kontrol edebilen bir yapıya sahip.



Medel'e dikkat

Medel'e nazarım değdi. Hakan Gündoğar'la yaptığımız A Spor yayınında Medel'i yere göğe sığdıramadım ve "aman nazar değmesin" dedim ama değdi... Antrenmanın son bölümünde yapılan çift kalede Medel kasığından sakatlanıp çıktı. Beşiktaş orta sahasına dinamizm katan bu oyuncunun sakatlığının derecesi önemli. Umalım ciddi olmasın.



Mangal dostluğu

İdman sonrası Başkan Fikret Orman'ın da katıldığı mangal partisi bizim açımızdan harikaydı! Beşiktaş'ın kılcal damarlarına ulaşma çabalarımız için bu iyi bir fırsattı, kulis bilgilerimizi tazelerken, işimizi kolaylaştıracak bazı yol işaretleri alma şansı bulduk. Zaman zaman bu işaretlerden yola çıkıp sizlere transferlerle ilgi önemli bilgiler vereceğiz.



En neşelisi hoca

Kampın en neşeli ismi Şenol hoca, ilik günden itibaren farklı bir görüntü çizen Güneş ortamı son derece yumuşak tutuyor. Güneş, ligin ikinci yarısı için çok umutlu ve takımına gerçekten güveniyor. Oyuncuların sahadaki performansları da hocanın mutluluğuna mutluluk katıyor.



RIZA HOCA ACIMIYOR

Antalya kampında idmanların dozajı giderek artıyor. Çalımbay dün sabah yapılan kondisyon çalışmasında futbolcuların pestilini çıkardı.







Fırtına'nın Belek kampı tam gaz sürüyor. Bordo-mavililer, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde dün sabah sıkı bir kondisyon çalışması yaptı. Yüksek tempoda geçen antrenmanda oyuncuların oldukça yoruldukları gözlendi. İdmana önceki gün sakatlanan Burak Yılmaz dışında tüm futbolcular katıldı. Kampa yeni gelmesine rağmen Sosa direkt olarak takımla çalışırken, istekli görüntüsüyle dikkat çekti. Son bölümde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Üç grup halinde yapılan maçı Bero ve Sosa'nın attığı gollerle pembe yelekli takım kazandı.



Kaçaklar geldi!

Trabzonspor'da Jose Sosa ile kaleci Esteban kampa katıldı. 5 Ocak'ta katılmaları gereken kampa 2 gün gecikmeli gelen ikiliye disiplin talimatı gereği 70'er bin euro para cezası verileceği bildirildi. Cezalar kamp sonunda tebliğ edilecek. İki oyuncu dün sabah ilk antrenmanlarına çıkarken, ilk kez tam kadro çalışılması teknik heyeti sevindirdi.



N'Doye bitiremedi

Dame N'Doye sabah yapılan antrenmanda kalçasında ağrı hissedince çalışmayı yarıda bıraktı. Otele geçen Senegalli oyuncu tedavi oldu. Önceki akşam yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Mustafa Akbaş ise iyileşerek takımla birlikte çalıştı.



Savaş Çakır da kampta

Rıza Çalımbay'ın 'kampa çağırabiliriz' dediği Savaş Çakır, pilot takım 1461'in kampından ayrılarak bordo-mavili takımın oteline geldi. Dün ilk antrenmanına çıkan 20 yaşındaki oyuncu orta sahanın sağında ve solunda görev yapıyor. 1461'de ilk yarıda 17 maçta görev yapan Savaş, 6 gol atmıştı.







Barbekü partisi

Kampta dün barbekü partisi düzenlendi. Otelin bahçesinde gerçekleştirilen organizasyona başkan Muharrem Usta ve yöneticiler de katıldı. Oyuncular hem güneşli havada stres attı hem de pişirilen etlerden bol bol yiyerek, güç depoladı.



Arı gibiler

Trabzonspor'un kamptaki temposunu anlatmak için 'Arı gibi çalışıyorlar' terimini kullanmak sanırım doğru olur. Zira sabah idmanında 1 saatlik kondisyon çalışmasının ardından yarım saat süren çift kale maçtaki enerji, arzu ve hırsı arının çalışkanlığından başka misalle tarif etmek doğru olmaz. Hatta ilk kez antrenmanı izleyen bir basın mensubu, 'Bu kadar takım takip ettim, ilk kez böyle bir tempo gördüm' yorumunda bulundu. Evet, gerçekten takım çok iyi çalışıyor. Hemen her oyuncu forma için savaşıyor. Sakatlıklar oluyor, atışmalar oluyor. Bunların hepsinin sahaya yansıması için ise daha da özveri gerekiyor. Ama çalışan, karşılığını alır.



